In nur 20 Minuten verschwanden 6,3 Milliarden US-Dollar von Binance. Laut US-Bundespolizei steckt eine Elitetruppe aus Nordkorea dahinter, aufgerüstet mit künstlicher Intelligenz. Was das für Bitcoin-Anleger bedeutet. Hinter dem größten Krypto-Diebstahl aller Zeiten steckt laut US-Bundespolizei eine nordkoreanische Elitetruppe. Die Hackergruppe "TraderTraitor" soll am 29. Oktober Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar von der Börse Binance erbeutet haben. Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de