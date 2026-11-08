Unsere deutschen und amerikanischen Musterdepots erreichen neue Rekordstände. Während die KI-Aktien kräftig unter Druck geraten sind, hat sich unsere Umschichtung von Tech in Substanz ausgezahlt. Doch jetzt eröffnen die hohen Volatilitäten neue Chancen bei Nebius, Intel, NVIDIA und Co. - auch mit intelligent eingesetzten Hebelpapieren. Unsere Musterdepotportfolios für Deutschland und unser Musterdepotportfolio USA liegen in der Woche der Midterm-Wahlen in den USA auf neuen Rekorden. Trotz der brachialen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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