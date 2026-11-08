Airbnb hat die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Starke Buchungszahlen, ein kräftiges Umsatzwachstum und eine angehobene Jahresprognose ließen die Aktie am Freitag um fast +12 % steigen. Auch mehrere Analysten haben ihre Kursziele bereits erhöht. Doch wie viel Luft nach oben bleibt nach diesem Kurssprung noch? Airbnb-Aktie legt kräftig zu - Quartalszahlen überzeugen Bei Airbnb lief es am Freitag richtig gut. Nach der Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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