Bei der Palantir-Aktie könnten Anleger kaum unterschiedlicher auf die Zukunft blicken. Während die US-Großbank Citigroup ein Kursziel von 265 Dollar ausruft und damit rund 65 Prozent Potenzial sieht, warnen Charttechniker vor einem möglichen Absturz auf 125 Dollar. Ausgerechnet nach starken Quartalszahlen steht der einstige KI-Börsenliebling damit vor einer entscheidenden Bewährungsprobe.Citi setzt auf eine kräftige Rally Die Citigroup hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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