Totgesagte leben länger: Noch Ende Oktober dümpelte die TUI-Aktie um 6,50 € herum, dann kam Anfang November plötzlich kräftig Bewegung rein. Aber wie geht's jetzt weiter? Lauert hier eine gute Kaufchance? Nur eine Gegenbewegung? Aktuell notiert die TUI-Aktie bei 7,57 €. Damit hat sie sich binnen einer Woche um rund +8% nach oben gearbeitet. Das ist für diesen Titel, bei dem größere Bewegungen gern genauso schnell wieder verpuffen, durchaus bemerkenswert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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