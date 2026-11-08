Wir leben länger, bekommen weniger Kinder und geben unser Geld anders aus. Laut der UBS unterschätzen die Märkte, was das bedeutet. Einige Branchen profitieren kräftig, andere drohen den Anschluss zu verlieren. Welche? Die Welt wird älter und wächst langsamer. Für Anleger ist das laut UBS Investment Bank einer der großen Umbrüche der kommenden Jahrzehnte. Die Märkte unterschätzen möglicherweise, wie eine alternde und schrumpfende Erwerbsbevölkerung Nachfrage und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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