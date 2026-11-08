Unternehmen drängen darauf, KI zu nutzen. Wer die Technologie für die Arbeit verwendet, wirkt allerdings weniger vertrauenswürdig. Forscher:innen befürchten deshalb, dass ein heimlicher Einsatz zunehmen könnte. Eigentlich sollte KI die Produktivität der Mitarbeiter:innen steigern. Aber je mehr Unternehmen die Technologie als Standard-Tool einsetzen, desto deutlicher zeigt sich, welche Auswirkungen sie tatsächlich auf den Arbeitsalltag hat. Eine neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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