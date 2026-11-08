Straubing (ots) -
Ilse Aigner hat einen technischen Beruf gelernt, außerhalb der Politik gearbeitet und in Berlin und München Regierungserfahrung gesammelt. Als Landtagspräsidentin hat sie gezeigt, dass sie über Parteigrenzen hinweg Anerkennung gewinnen und zugleich klare Grenzen gegenüber Populisten und Extremisten ziehen kann. Das sind beste Voraussetzungen für ein Amt, das Nähe zu den Bürgern und Unabhängigkeit von den Parteien verlangt.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6386293
Ilse Aigner hat einen technischen Beruf gelernt, außerhalb der Politik gearbeitet und in Berlin und München Regierungserfahrung gesammelt. Als Landtagspräsidentin hat sie gezeigt, dass sie über Parteigrenzen hinweg Anerkennung gewinnen und zugleich klare Grenzen gegenüber Populisten und Extremisten ziehen kann. Das sind beste Voraussetzungen für ein Amt, das Nähe zu den Bürgern und Unabhängigkeit von den Parteien verlangt.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6386293
© 2026 news aktuell