Straubing (ots) -Die Bundesregierung macht beim Thema Klimawandel bereits seit Längerem keinen allzu kämpferischen Eindruck. Man muss an dieser Stelle erneut auf den Kanzler verweisen, der sich trotz der auf der Hand liegenden Folgen des Klimawandels auf europäischer Ebene sogar dafür einsetzt, das geplante Verbrenner-Aus zu lockern. Und auch über seinen Auftritt Ende August in Hürtgenwald konnte man sich einigermaßen wundern. Verheerende Waldbrände hatten in der nordrhein-westfälischen Gemeinde gewütet, der Kanzler war ins Krisengebiet gereist. "Wir müssen damit rechnen, dass wir häufiger solche Ereignisse haben - das ist Klimawandel", sagte Friedrich Merz. Inhaltlich freilich richtig, leider, aber es klang ein bisschen nach: Kann man nix machen. Und genau das ist das Problem: Die deutsche Politik läuft dem Klimawandel hinterher - und man bekommt den Eindruck, dass sie zwar schneller rennen könnte, es aber nicht macht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6386301