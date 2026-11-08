HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Bundestrainer Jürgen Klopp muss in den letzten Länderspielen des Jahres auf Waldemar Anton verzichten. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund kann wegen muskulärer Probleme nicht bei den Partien der Fußball-Nationalmannschaft in Serbien und gegen die Niederlande dabei sein, wie sein Club mitteilte.

Klopp reagierte umgehend auf den Ausfall von Anton und nominierte den Leipziger Ridle Baku (28) für seinen 24 Spieler umfassenden Kader nach.

Durch den Personaltausch verändert sich auch die Rolle von Finn Jeltsch (20). Der Stuttgarter war eigentlich als Backup für Philipp Treu (25) als rechter Außenverteidiger von Klopp nominiert worden. Jetzt ersetzt er Anton für eine Position in der Innenverteidigung, Baku ist der neue, nominell zweite rechte Außenverteidiger.

Die Nationalmannschaft kommt an diesem Montag in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf den Abschluss der Gruppenphase in der Nations League zusammen. Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) ist Serbien in Belgrad der erste Kontrahent. Drei Tage später geht es im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande.

Kampf um Viertelfinal-Einzug



Als Tabellendritter mit drei Punkten Rückstand auf die Niederlande und Griechenland kämpft die DFB-Elf noch um den Einzug in die K.-o-Runde des UEFA-Wettbewerbs. Nur der Gruppensieger und der Tabellenzweite erreichen das Viertelfinale. Als Tabellendritter drohen die Abstiegs-Playoffs, als Tabellenvierter ist der direkte Abstieg möglich./aer/DP/he