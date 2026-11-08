Frankfurt (ots) -Ilse Aigner mit ihrem untypischen Werdegang und ihrer Beliebtheit auch bei SPD und Grünen ist die richtige Wahl. Sie hat aber eine schwere Aufgabe vor sich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich redlich um Bürgernähe bemüht, aber so richtig gelungen ist es ihm nie. Schlimmer noch: In seiner zweiten Amtszeit sind die Stimmen lauter geworden, die das Amt des Bundespräsidenten für verzichtbar halten. Auch das Hin und Her um die Nominierung zwischen CSU und CDU hat viele in ihrem Verdacht bestätigt, dass es in der Politik sowieso immer nur um Geschacher geht.Die Demokratie in Deutschland ist derzeit massiv unter Druck. Die Unzufriedenheit mit den Institutionen wächst, die Polarisierung zwischen den politischen Lagern wird größer. Die neue Bundespräsidentin, die über keine reale Macht verfügt, muss der Politik allein durch Charisma wieder zu größerem Ansehen verhelfen. Gelingt ihr das, hätte sie Deutschland schon allein damit einen großen Dienst erwiesen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6386310