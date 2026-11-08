München (ots) -Torheld Zor mit Bundesliga-Ambitionen: der Hoffenheimer Yasin Zor (nun 9 Treffer) schlägt mit der TSG II die Würzburger mit 1:0, siegt im Vergleich zur Kickers-Tormaschine Tarsis Bonga (7 Treffer). "Diese Woche war brutal mit dem Debüt in der Bundesliga. Vor 1 Jahr und 4 Monaten habe ich noch Oberliga gespielt. Das ist einfach sehr besonders für mich. Das ist ein brutaler Traum für mich. Ich bin hier nach Hoffenheim gekommen und wollte für Furore sorgen." Zor war zuvor im Bundesliga-Kader der TSG gegen Werder Bremen zu seinen ersten 3 Bundesliga-Minuten gekommen.Bei den Würzburger Kickers geht nach vorne fast nichts und so bleibt ein Saisonnovum aus: noch nie gab es für die Kickers 2 Siege in Serie. Trainer Michael Schiele sprach von einer "ganz, ganz bitteren Niederlage." Nach dem Abpfiff diskutiert Schiele impulsiv mit einem Fan: "Der war nicht damit zufrieden, wie wir spielen." Ernüchtert war auch Tarsis Bonga nach schlappen 1,5 Torchancen: "Mit Gnade geht meine Chance rein. Es wird Analysen geben. Ich bin nicht derjenige, der das machen muss."Der SV Meppen wird immer besser! Mit einem 2:1 gegen Regensburg gibt es für den Aufsteiger das 6. ungeschlagene Spiel in Folge - und in der Tabelle den Sprung auf Rang 10. Trainer Lucas Beniermann: "Wir haben uns diesen Sieg erkämpft. Ich habe vorher gesagt: Lass uns die wegmalochen. Dann gehen wir in die [Länderspiel-]Pause. Das haben wir geschafft. Das macht mich stolz, dass wir als Aufsteiger seit 6 Spielen oder diese ganze Periode zwischen den Länderspielpausen ungeschlagen sind und uns für den Moment da ein bisschen rausarbeiten konnten." Regensburgs Coach Sascha Hildmann hadert mit Schiedsrichter Cengiz Kabalakli: "Er ist sehr unsicher gewesen, hat kein gutes Spiel gemacht und da sehr viel Unruhe reingebracht. Ich kenne ihn schon länger. Wir kennen uns gut. Wir haben schon viele Schlachten geschlagen. Ich sage auch, wenn er ein gutes Spiel macht. Heute hat er einfach ein schlechtes Spiel gemacht. Das hat viel dazu beigetragen, dass es am Ende hektisch wurde."Grund zur Aufregung hatte auch Verls Coach Orest Shala nach einer 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart II. Tim van der Leij erzielt das Siegtor vom Punkt. Die Entstehung bringt Shala allerdings in Rage: "Der Stürmer geht mit völlig gestrecktem Bein hin. Was soll mein Verteidiger machen!? Soll er weggehen? Dafür einen Elfmeter zu geben, in so einem engen Spiel!? Das könnt ihr selbst bewerten. Für mich war es Offensivfoul, weil ich sehe, wie er reinspringt. Das ist eine Gelbe Karte, Offensivfoul. Und er pfeift einfach einen Elfmeter gegen uns in der Situation."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Sonntag am 13. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport nach der Länderspielpause am Freitag, 20. November, mit dem Topspiel des 14. Spieltags. Ab 18.30 tritt Tabellenführer Viktoria Köln beim Letzten aus Havelse an. Top in der Frauen-Bundesliga schon am kommenden Samstag: das ewige Duell des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern.3. Liga | 13. Spieltag: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim II 0:1 - 9 Tore in 12 Spielen: "Unterschiedsspieler" Zor kehrt aus dem Bundesliga-Kader zur TSG Hoffenheim II und macht den Unterschied.Michael Schiele, Trainer Würzburger Kickers, war vor allem "enttäuscht", weil er gute Ansätze bei seiner Mannschaft gesehen hatte - nicht alle in Würzburg waren seiner Meinung - es gab Diskussionen: "Einem Fan hat nicht so gefallen, wie wir gespielt. Da darf ich nicht so reagieren. Es ist schade für die Mannschaft, dass wir keinen Punkt geholt haben. Ein Unentschieden war verdient. Es war eine Unachtsamkeit in der 2. Halbzeit. Da waren wir zu gierig im Pressing. So war das nicht abgesprochen. Tarsis Bonga kam voll intensiv ins Spiel und die Wechsel brachten Schub. So ist das eine ganz, ganz bittere Niederlage." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=Y3owN01LRlpMdHlZa04wa2NzbHdISHh0T3lvcGwzN2w4M2VCeDlwbUlqOD0=Tarsis Bonga, Würzburger Kickers, hatte mindestens eine Chance zum Ausgleich: "Es wird Analysen geben. Ich bin nicht derjenige, der das machen muss. Wir hatten in der 2. Halbzeit nur 2, 3 Aktionen. Mit Gnade geht meine Chance rein. Bei der Schiedsrichterin hat mir das Feingefühl gefehlt. Der Gegner hat das bewusst ausgenutzt."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cDVMcjIyeE9qamZmWFYxVnlDZ0d1cjkzSHVBME1NS2dXR1VTOTNLTHJDND0=Stefan Kleineheismann, Trainer TSG Hoffenheim II: "Das war ein verdienter Sieg der Kategorie Arbeitssieg. Yasin Zor hat wieder unter Beweis gestellt, dass er der Unterschiedsspieler ist. Er ist nach den 1. Chancen drangeblieben. Einige Spieler mussten wir mit leichten muskulären Problemen auswechseln. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist. Sonst wäre dies ein teuer erkaufter Sieg." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=RG1BUy9tL2tCT1FFUUhKOUxHaW4rNUNKUDBOL2F2VHJZeGo3MUovY1B3dz0=Yasin Zor, TSG Hoffenheim II: "Diese Woche war brutal mit dem Debüt in der Bundesliga. Vor 1 Jahr und 4 Montage habe ich noch Oberliga gespielt. Das ist einfach sehr besonders für mich. Das ist ein brutaler für mich. Für mich ist eine Ehre, dass ich der Unterschiedsspieler für den Trainer bin. Ich bin hier nach Hoffenheim gekommen und wollte für Furore sorgen. Mit 9 Toren nach 13 Spielen konnte ich nicht rechnen." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RHBRY3JDSjcxNHBEMmFpMmk1UkRFWVVaVndKbzkrbFpzdnF4TVlOQ2E5MD0=SV Meppen - SSV Jahn Regensburg 2:1 | Meppen seit 6 Spielen ungeschlagen: "Ich habe vorher gesagt: Lass uns die wegmalochen"Lucas Beniermann, Trainer Meppen, dazu, dass sein Team seit 6 Spielen ungeschlagen ist: "Das macht mich wahnsinnig stolz. Ich glaube, dass es heute kein Leckerbissen war. Bei schweren Bedingungen waren flache Lösungen nur schwer möglich, auf beiden Seiten. Aber wir haben uns diesen Sieg erkämpft. Ich habe vorher gesagt: Lass uns die wegmalochen. Dann gehen wir in die [Länderspiel-]Pause. Das haben wir geschafft. Das macht mich stolz, dass wir als Aufsteiger seit 6 Spielen oder diese ganze Periode zwischen den Länderspielpausen ungeschlagen sind und uns für den Moment da ein bisschen rausarbeiten konnten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U0srMC9oUVVoTGduMlpLQ2ZTalVScnRTNnJUR045MGdZWElpb0tjcWp6Zz0=Sascha Hildmann, Trainer Regensburg, über Schiedsrichter Cengiz Kabalakli: "Die Szene habe ich jetzt schon 5-6 Mal gesehen. Dass der das abpfeift, ist für mich schon sehr fragwürdig. Das ist ein Griff ins Gesicht. Natürlich nimmt er das total dankend an. Aber wo will er denn noch hin, außer sich fallen zu lassen? Es ist gerade schwierig. Diese Hektik in der 2. Hälfte, da ist sehr viel durch das Schiedsrichtergespann entstanden. Er ist sehr unsicher gewesen, hat kein gutes Spiel gemacht und da sehr viel Unruhe reingebracht. Ich kenne ihn schon länger. Wir kennen uns gut. Wir haben schon viele Schlachten geschlagen. Ich sage auch, wenn er ein gutes Spiel macht. Heute hat er einfach ein schlechtes Spiel gemacht. Das hat viel dazu beigetragen, dass es am Ende hektisch wurde. Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Es war genau das, was wir erwartet haben: Viel Kampf, viele lange Bälle, viele Standards. Wir waren in der 2. Hälfte gut drin. Wir haben uns mit dem Tor belohnt. Wir haben dann auch versucht, noch viele Sachen zu kreieren, was hier immer schwer ist. Aber am Ende verlierst du durch einen Standard 2:1. Das ist das, was bleibt und das ist ärgerlich."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b0tIUXFlUldxSGxWU05XNE9HTmxRQnJlQ09QNitiMU93ak9mcXdhb3ptTT0=VfB Stuttgart II - SC Verl 1:0 | Tim van der Leij entscheidet: VfB II vom Punkt mit 500. Tor der DrittligageschichteNico Willig, Trainer Stuttgart II: "Ich finde, dass wir uns sehr gut in dieses Spiel reingekämpft haben, dadurch, dass wir uns gut auf das Defensivverhalten von einzelnen, aber auch als Gruppe konzentriert haben. Dann haben wir auch ein Stück weit auch mit Ball den Mut gefunden, den wir vielleicht in den ersten 5 Minuten nicht hatten. Dann sind wir gut reingekommen und waren auch mit Ball brandgefährlich, kommen super aus der Pause raus. Das 1:0 liegt vor der Pause und nach der Pause sowas von in der Luft. Dass es dann so fällt, geil. Dann musst du es zu Ende arbeiten. Und wenn es zu Null ist, sind der Trainer, der Torwarttrainer und alle drumherum noch viel, viel glücklicher."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eEZmK1Z6K3Q1YUVlNlhFR0hzVktnQkZIV3lzSWlYNEt2WG9DWHd0VUhVOD0=Orest Shala, Trainer Verl: "Das ist einfach ärgerlich! Das ist die spielentscheidende Szene. In der Dynamik, in der ich das von außen sehe, kommt ein Spieler da Harakiri reingespielt, das war der Offensivspieler. Mein Verteidiger geht zum Ball. Das meine ich. Der Stürmer geht mit völlig gestrecktem Bein hin. Was soll mein Verteidiger machen!? Soll er weggehen? Dafür einen Elfmeter zu geben, in so einem engen Spiel!? Damit das Spiel zu entscheiden!? Das könnt ihr selbst bewerten. Für mich war es Offensivfoul, weil ich sehe, wie er reinspringt. Das ist eine Gelbe Karte, Offensivfoul. Und er pfeift einfach einen Elfmeter gegen uns in der Situation. Das ist natürlich die spielentscheidende Szene. Du machst dir einen Riesenaufwand. Du machst wieder ein richtig gutes Spiel. Gegen eine technisch starke Mannschaft schaffst du es wieder, zum größten Teil den Ball bei dir zu lassen. Du hast unfassbar viele Torchancen. Klar muss man sagen: Die Torchancen müssen irgendwann mal drin sein. Wir laufen zwei- oder dreimal 1-gegen-0 gegen den Torhüter. Aber dann musst du das Spiel zumindest nicht verlieren. Wir verteidigen heute gut. Wir verteidigen kompakt. Klar kommen sie zu Torschüssen. Aber das ist eine Situation, die das Spiel entscheidet und total überflüssig ist. Aber das passt gerade zu unserer Situation."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OHVIWmxiSjd1R3VkUXFRd0lxaVFvdzhURnN3SDZFUC9oZVFXZmxibnZjOD0=Das Fußball-Wochenende bei MagentaSport wurde vor dem Topspiel zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken mit der Premiere der neuen "Groundhopper"-Folge eingeläutet: "Groundhopper 1. FC Saarbrücken". Die Doku-Reihe von MagentaSport mit Reporter Alex Klich wirft einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Klubs aus dem Saarland, stellt ausgewählte Protagonisten vor und auch die Fans des FCS ins Rampenlicht. Gedreht wurde die neue Folge im stimmungsvollen Ludwigspark beim Südwest-Derby zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim (2:1) am vergangenen Wochenende - auf den Tag genau drei Jahre nach dem DFB-Pokal-Coup gegen den FC Bayern München. Dazu taucht der "Groundhopper" tief in das saarländische Lebensgefühl ein, denn hier gilt: Hauptsache gudd gess! Link zur neuen "Groundhopper"-Folge: youtube.com/watch?v=fD9U1wbLJuwTelekom Starkick 2026: Bayern-Legenden gegen Top-Creator - Hallenspektakel live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVAm Sonntag, 15. November, wird der Telekom Dome Bonn zur Fußball-Arena: Beim Telekom Starkick 2026 treffen Fußball-Legenden auf Top-Creator. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vierte Ausgabe des Hallenfußball-Events um die Telekom Starkick-Trophäe ab 13.30 Uhr live und kostenlos für alle - Wolff Fuss kommentiert, Kamila Benschop moderiert.Titelverteidiger FC Bayern Legends setzt u.a. auf Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger Javi Martinez. Dazu kommen u.a. die Champions-League-Sieger Giovane Elber, Michael Tarnat und Diego Contento. Ex-Starstürmer Roy Makaay und Raimond Aumann fungieren als Trainer. Auch in den drei gemischten Teams stehen u.a. zahlreiche Titelträger auf dem Platz: Weltmeister und Champions-League-Sieger Paulo Sérgio, die Champions-League-Sieger Claudio Pizarro und Daniel van Buyten, Europameister Thomas Helmer, Confed-Cup-Sieger Sebastian Rudy, Vize-Weltmeister Jörg Butt sowie der frühere Bundesliga-Torschützenkönig und "Fußballer des Jahres" Ailton. Zu den Top-Creatorn gehören unter anderem Julyan Pohl, Diyar Acar, ViscaBarca, Chris Curtis und Niclas Kroll.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 14. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 18.30 Uhr: TSV Havelse - FC Viktoria KölnSamstag, 21.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: SC Verl - Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach, SSV Jahn Regensburg - Würzburger Kickers, TSG Hoffenheim II - Preußen Münster, Fortuna Köln - SV Meppenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Waldhof MannheimSonntag, 22.11.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Hansa RostockGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 9. SpieltagMontag, 09.11.2026ab 17.45 Uhr: 1. FC Köln - RB LeipzigGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 10. SpieltagFreitag, 13.11.2026ab 18.15 Uhr: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05Samstag, 14.11.2026ab 11.45 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburgab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlinab 17.25 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Bayern MünchenSonntag, 15.11.2026ab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln, RB Leipzig - Eintracht FrankfurtMontag, 16.11.2026ab 17.45 Uhr: VfB Stuttgart - Bayer 04 LeverkusenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6386331