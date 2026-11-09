Osnabrück (ots) -Im Streit um den geplanten Spirtpreisdeckel hat Justiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) den Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) kritisiert und schnelle Nachbesserungen gefordert. "Es gibt eine Untersuchung, die sagt: Wenn der Spritpreisdeckel so ausgestaltet wird wie vorgeschlagen, dann bleibt er totes Recht", sagte Hubig im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Es darf am Ende kein Papiertiger werden."Hubig äußerte Zweifel, ob der jetzige Entwurf der Koalitionsvereinbarung entspreche. "Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ein wirksames Gesetz, das an der Zapfsäule einen spürbaren Unterschied macht", so die Ministerin. Und weiter: "Also wird man noch ein bisschen feilen müssen."Kritisch sieht Hubig auch die hohen Hürden für den Einsatz des Instruments. "Mir leuchtet nicht völlig ein, warum der Deckel erst greifen soll, wenn es drei Wochen lang Preissteigerungen gegeben hat, die den EU-Schnitt so klar übersteigen", sagte die Ministerin zu noz. Die SPD drängt seit Tagen auf eine schnellere und wirksamere Ausgestaltung des Spritpreisdeckels. Zum 1. Januar soll das Instrument den Tankrabatt ersetzen, der Ende Dezember ausläuft.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6386339