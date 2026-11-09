Der weltweite KI-Boom stellt die Energieversorgung vor eine gewaltige Herausforderung. Immer leistungsfähigere Rechenzentren benötigen enorme Strommengen, während bestehende Netze vielerorts bereits an ihre Grenzen stoßen. Ausgerechnet eine Technologie, die lange als Auslaufmodell galt, rückt deshalb wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Die Kernenergie. Doch diesmal geht es nicht nur um klassische Atomkraftwerke. Kleine modulare Reaktoren, neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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