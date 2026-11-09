München (ots) -- Die spezialisierte Expertenhotline* ist eine Anlaufstelle für Menschen mit Krebs, insbesondere mit Multiplem Myelom, Myelofibrose, Eierstock- oder Gebärmutterkrebs, sowie für ihre Angehörigen.- Medizinisches Fachpersonal vermittelt verständliche Informationen zur Erkrankung sowie zur Therapie und bietet Raum für persönliche Anliegen sowie Fragen zum Alltag mit Krebs - kostenfrei und vertraulich.- Die Hotline bietet außerdem Orientierung rund um klinische Studien und unterstützt bei der Suche sowie bei Fragen zu Teilnahme und Ablauf.Eine Krebsdiagnose kann viele Fragen aufwerfen: zur Erkrankung und Behandlung ebenso wie zum Alltag mit Familie, persönlichem Umfeld und Beruf. Das umfassende Serviceangebot "Halt bei Krebs" von GSK bietet Betroffenen und Angehörigen verlässliche Informationen und persönliche Unterstützung. Die Expertenhotline und der E-Mail-Support ergänzen das Informationsangebot auf halt-bei-krebs.de und helfen dabei, individuelle Fragen zu klären, Informationen einzuordnen und Orientierung im Alltag mit der Erkrankung zu finden.Gut informiert und gestärkt im Umgang mit KrebsDas Angebot richtet sich insbesondere an Menschen mit Multiplem Myelom, Myelofibrose, Eierstock- oder Gebärmutterkrebs sowie an ihre Angehörigen. Medizinisches Fachpersonal vermittelt verständliche Informationen zur Erkrankung und Behandlung sowie zu Symptomen und Nebenwirkungen und unterstützt dabei, diese für die persönliche Situation einzuordnen. Ziel ist es, Betroffene darin zu bestärken, ihre Erkrankung besser zu verstehen, sich auf Arztgespräche vorzubereiten und informierte Entscheidungen gemeinsam mit ihrem Behandlungsteam zu treffen. Darüber hinaus bietet das Team der Expertenhotline Raum für persönliche Anliegen und Fragen zum Alltag mit Krebs und informiert auf Wunsch über weitere Anlaufstellen wie Selbsthilfegruppen oder Vereine.Auch Auskünfte zur Medikation sind möglich, wenn Betroffene ihre Verschreibung selbst ansprechen und diese beispielsweise über die Chargennummer oder einen Zugangscode verifizieren können. Die "Halt bei Krebs"-Hotline ergänzt die ärztliche Beratung, ersetzt sie jedoch nicht. Bei medizinischen Fragen zur individuellen Behandlung verweist das Team der Expertenhotline an den behandelnden Arzt. Eine psychoonkologische oder psychotherapeutische Versorgung kann das Angebot ebenfalls nicht ersetzen."Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen sollen sich mit ihren Fragen nicht allein fühlen. Mit unseren 'Halt bei Krebs'-Patientenservices, insbesondere der Hotline, möchten wir ihnen verständliche und verlässliche Informationen an die Hand geben und Orientierung bieten. Unser Ziel ist es, Betroffene im Umgang mit einer Krebserkrankung zu stärken und ihnen Mut für ihren persönlichen Weg zu machen", sagt Ines Verena Eggert, Director Patient Relations bei GSK Deutschland.Orientierung rund um klinische StudienEin weiterer thematischer Schwerpunkt der "Halt bei Krebs"-Hotline sind klinische Studien. Das medizinische Fachpersonal unterstützt bei der Suche nach potenziell passenden Studien und beantwortet Fragen zu Voraussetzungen, Teilnahme, Ablauf und Sicherheit. Ergänzend können sich Interessierte auf klinische-studien-finden.de gezielt über klinische Studien von GSK informieren. "Klinische Studien können für Patienten eine zusätzliche Behandlungsoption darstellen. Entscheidend ist, dass sie einfachen Zugang zu verständlichen Informationen haben und gemeinsam mit ihrem Behandlungsteam eine informierte Entscheidung treffen können", sagt Kai Richter, Vice President und Country Medical Director bei GSK Deutschland. Ob eine Studienteilnahme im individuellen Fall infrage kommt, klären Betroffene gemeinsam mit ihrem behandelnden Ärzteteam.So erreichen Sie die "Halt bei Krebs"-ExpertenhotlineDie Expertenhotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 2030040 erreichbar. Eine Kontaktaufnahme ist außerdem per E-Mail an support@halt-bei-krebs.de möglich. Weiterführende Informationen finden Betroffene und Angehörige auf halt-bei-krebs.de.Über GSKGSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: www.de.gsk.com.Besuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom: www.presseportal.de/nr/39763*Info: Gendergerechte Sprache: Dieser Text schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet - welche das ist, liegt im Ermessen derjenigen, die den Text verfasst habenNP-DE-ON-PRSR-260003; 11/2026Pressekontakt:Katharina RohlederBusiness Communications ManagerCommunications, Government Affairs & Market AccessTelefon: +49 173 7048796E-Mail: katharina.x.rohleder[at]gsk.comPeter HepfingerTherapeutics Communications Team Lead Communications & Government Affairs (CGA)Telefon: +49 162 4108760E-Mail: peter.n.hepfinger[at]gsk.comGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSitz der KG ist MünchenAmtsgericht München HRA 78754Komplementärin: Allen Pharmazeutika Gesellschaft mbH, Sitz WienHandelsgericht Wien FN 93449 aGeschäftsführung: René JensenOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39763/6386357