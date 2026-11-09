Die Märkte drehen derzeit teilweise komplett durch. Chipaktien korrigieren prozentual zweistellig. Investoren befürchten, dass die KI-Blase platzt oder das Wachstum nicht mehr in dem Maße weitergeht, wie bislang. Die Ausgaben der Konzerne könnten zurückgefahren werden. Die niederländische Bank ING bietet ein Portfolio von rund 500 Mio. USD an Rechenzentrumskrediten zum Verkauf an. Das könnte darauf hindeuten, dass das Risiko weitergeschoben werden soll. Investoren suchen jetzt händeringend nach den echten und künftigen Gewinnern abseits des breiten Einheitsbreis. Während der KI-Software-Riese Palantir auch mit Kursrückgängen zu kämpfen hat, möchte der Biotech-Pionier Evotec den schmerzhaften Weg raus aus der Krise antreten. Es gibt aber auch spannende Rohstoff-Chancen wie die bei Lahontan Gold. Erfahren Sie im folgenden Artikel, welche fundamentalen Daten und technischen Marken jetzt bei Palantir, Evotec und Lahontan Gold wirklich zählen und wo die Chancen für Ihr Depot lauern!Den vollständigen Artikel lesen ...
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