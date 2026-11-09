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zukunftsbilanzen.de
09.11.2026 06:46 Uhr
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Gute News für steigende Kurse: Almonty liefert Wolfram in die Welt, Novo Nordisk erhöht die Prognose, Apple geht mit Rekorden ins Weihnachtsgeschäft

Die Sangdong-Mine in Südkorea produziert nach mehr als 30 Jahren wieder Wolfram. Für den Rohstoffspezialisten Almonty beginnt damit die Phase, in der aus einer strategisch wichtigen Lagerstätte ein verlässlicher Gewinnbringer werden soll. Das verleiht der Aktie hohes Kurspotenzial. Bei Novo Nordisk belebt die neue Abnehmtablette Wegovy das Geschäft und Apple geht mit einem Rekordquartal ins Weihnachtsgeschäft. Die guten Nachrichten sollten bald auch zu steigenden Kursen führen. Wie groß die Chancen sind und wo die Risiken liegen, durchleuchten wir im Aktien-Check. Wir nehmen die drei aussichtsreichen Titel näher unter die Lupe.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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