Glarner Kantonalbank AG
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Glarus, 9. November 2026 - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) bestätigt der Glarner Kantonalbank auch im aktuellen Ratingbericht eine hohe Kreditwürdigkeit mit dem Rating AA. Besonders positiv bewertet S&P die starke Verankerung der Glarner Kantonalbank im Kanton Glarus sowie ihre ausgezeichnete Kapitalausstattung.
Im Ratingbericht vom 6. November 2026 beurteilt S&P die Kreditqualität der Glarner Kantonalbank weiterhin als erstklassig. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden mit A-1+, die langfristigen Verbindlichkeiten mit AA bewertet. Der Ausblick bleibt stabil. Als wichtige Stärken nennt die Ratingagentur die führende Stellung der Glarner Kantonalbank im Privat- und Firmenkundengeschäft der Region sowie ihre enge Verbundenheit mit dem Kanton Glarus. Zusammen mit der Staatsgarantie trägt dies wesentlich zur starken Marktposition der Bank bei. Zudem hebt S&P hervor, dass die Glarner Kantonalbank hinsichtlich ihrer Kapitalisierung zu den am besten aufgestellten Banken weltweit zählt, die von der Ratingagentur beurteilt werden.
Für die kommenden Jahre erwartet S&P eine weiterhin stabile Entwicklung der Glarner Kantonalbank. Entsprechend bleibt auch der Ratingausblick unverändert stabil.
Weitere Details können dem ausführlichen Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter glkb.ch/rating entnommen werden.
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