Arrow stellt Capstone auf der Fachmesse electronica in München (10. 13. November) vor

Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW) gab heute die Gründung von Capstone bekannt, einem globalen Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf Produkten, Lösungen und Services für Steckverbinder, passive Bauelemente und Elektromechanik (IP&E). Mit Capstone verfolgt Arrow eine fokussierte Go-to-Market-Strategie speziell für IP&E, da dieses Technologiesegment hinsichtlich System-Performance, Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Capstone soll die Spezifizierung, Beschaffung und Skalierung von IP&E vereinfachen. Kunden profitieren von einer dedizierten IP&E-Betreuung, schnellen Entscheidungsprozessen und umfassender Unterstützung bei der Umsetzung für das gesamte elektrische System sowohl On-Board als auch Off-Board.

Mit einer fokussierten Marke bietet Capstone Kunden eine spezialisiertere Betreuung vom Design-In bis zur Produktion. Das Ergebnis ist eine solide Plattform, die designbezogene Entscheidungen verbessert, Umsetzungsrisiken reduziert und Kunden bei der Skalierung unterstützt.

Die Gründung von Capstone ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des globalen Komponentengeschäfts von Arrow, die den Übergang von einem geografisch ausgerichteten Geschäftsmodell zu einem technologisch ausgerichteten Modell vorsieht. Die Neuausrichtung baut auf drei unterschiedlichen Go-to-Market-Strategien für Halbleiter, IP&E sowie Lieferketten- und Engineering-Dienstleistungen auf. Das neue Modell ermöglicht es jedem Geschäftsbereich, sich auf spezifische Technologien zu konzentrieren, und trägt so zum Wachstum von Kunden, Herstellern und Arrow bei.

"IP&E ist ein grundlegender Bestandteil jedes elektronischen Designs, und Spezialisierung hilft Kunden und Herstellern, einen höheren Mehrwert zu erzielen", so Jörg Strughold, Chief Growth Officer für Global IP&E und Capstone bei Arrow Electronics. "Capstone ist ein eigenständiger Geschäftsbereich mit einem klar definierten Wertversprechen, der IP&E noch mehr Sichtbarkeit und eine eindeutige Marktidentität verleiht, während die Verbindung zu den Kompetenzen von Arrow in den Bereichen Halbleiter, Engineering, Digitalisierung und Lieferkette erhalten bleibt."

IP&E ist in den strategischen Wachstumsbereichen von Arrow verankert. Dazu zählen Rechenzentren, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Medizintechnik, Industrie, Transport, Konsumgüter und Landwirtschaft. Zu den wachstumsstarken Anwendungsbereichen zählen KI-Rechenzentren, 800V-Architekturen, Edge Processing, New Space, Gebäudesicherheit und autonome Landwirtschaft.

Arrow bleibt ein einziges Unternehmen, und Kunden profitieren weiterhin vom gesamten Arrow-Ökosystem. Capstone wird vollständig mit den gesamten Kompetenzen, Geschäftseinheiten und Vertriebsteams von Arrow vernetzt sein, um für jeden Kunden die richtige Kombination aus IP&E, Halbleitern, Engineering Services und Lieferkettenunterstützung bereitzustellen. Capstone ist darauf spezialisiert, Kunden bei der Orientierung im zunehmend komplexen und fragmentierten IP&E-Markt zu unterstützen. Der Bereich verbindet Fachwissen bei Komponenten, Systemverständnis und zuverlässige Lieferkontinuität miteinander.

Die neue Capstone-Website wird planmäßig im ersten Quartal 2027 verfügbar sein. Ab dann können Kunden IP&E-Produkte über die dedizierte Capstone-Plattform beziehen. Bis zum Start der neuen Plattform ist das IP&E-Portfolio über die Website von Arrow verfügbar.

Arrow wird Capstone am Stand C4.420 auf der Fachmesse electronica vorstellen, die vom 10. bis 13. November 2026 in München stattfindet und zu den wichtigsten Treffpunkten der Elektronikbranche zählt.

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics (NYSE:ARW) ermöglicht die Beschaffung und Realisierung von Technologie-Lösungen für tausende führender Hersteller und Service-Anbieter. Arrow erzielte im Jahr 2025 einen weltweiten Umsatz von 31 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio von Arrow ermöglicht Technologie-Lösungen für alle wichtigen Branchen und Märkte. Erfahren Sie mehr unter arrow.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261102615258/de/

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John Hourigan, jhourigan@arrow.com

Thorsten Hecking (EMEA), thorsten.hecking@arrow.com