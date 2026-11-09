Stuttgart (ots) -Keine Angst vor dem Anbieterwechsel: Viele Altverträge sind inzwischen monatlich kündbar, die Formalitäten übernimmt der neue Anbieter. Mit DSLWEB finden Verbraucher die passenden Black-Friday-Angebote für den Umstieg.Die Black-Friday-Saison 2026 nimmt Fahrt auf: Schon lange vor deren Höhepunkt am 27. November starten immer mehr Internetanbieter ihre Black-Week-Angebote, teils mit hohen Preisvorteilen. Für viele Haushalte ist das eine gute Gelegenheit, einen teuren Altvertrag abzulösen. Das Verbraucherportal DSLWEB rät, den Wechsel nicht länger aufzuschieben. Denn der Umstieg ist heute deutlich einfacher, als viele denken."Viele Kundinnen und Kunden zahlen seit Jahren für einen Internetvertrag, der längst nicht mehr zu den aktuellen Marktpreisen passt", sagt DSLWEB-Redakteur Ingo Hassa. "Die Sorge vor einem komplizierten Wechsel oder einem tagelangen Internetausfall ist meist unbegründet. Der Gesetzgeber hat dafür in der Zwischenzeit klare Regeln geschaffen."Viele Altverträge sind jederzeit kündbarSeit der Reform des Telekommunikationsgesetzes (TKG) aus dem Jahr 2021 ist der Markt deutlich flexibler geworden. Internetverträge verlängern sich nach Ablauf der meist zweijährigen Mindestlaufzeit nicht mehr automatisch um ein weiteres Jahr. Stattdessen laufen sie unbefristet weiter, sind dabei aber jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar.Wer die Mindestlaufzeit hinter sich hat, kann also kurzfristig in einen günstigeren Tarif wechseln und von einem aktuellen Black-Friday-Angebot profitieren. Wann der eigene Vertrag endet, steht im Kundenkonto oder in den Vertragsunterlagen. Viele Anbieter ermöglichen es zudem, den neuen Vertrag schon jetzt abzuschließen und den Wechsel auf das Ende der alten Laufzeit zu legen.So einfach funktioniert der AnbieterwechselDen Wechsel organisiert der neue Anbieter. Verbraucher buchen einfach den neuen Tarif und beauftragen den neuen Anbieter bei der Bestellung, den bisherigen Vertrag zu kündigen. Auch die bisherige Festnetznummer lässt sich in der Regel problemlos mitnehmen: Es genügt, den Wunsch bei der Buchung anzugeben, die Formalitäten erledigt ebenfalls der neue Anbieter.In den meisten Fällen ist nicht einmal ein Technikertermin vor Ort nötig, weil der Anschluss per Fernschaltung umgestellt werden kann. Anders sieht es aus, wenn sich die Anschlusstechnik ändert, etwa beim ersten Glasfaseranschluss.Auch eine längere Offline-Phase brauchen Verbraucher nicht zu befürchten: Bei einem rechtzeitig beauftragten Wechsel am bisherigen Wohnort muss der alte Anbieter die Versorgung grundsätzlich bis zur Umschaltung sicherstellen. Gesetzlich darf der Dienst beim Wechsel höchstens einen Arbeitstag unterbrochen werden. Auch hier hat die TKG-Reform nachgebessert: Dauert die Unterbrechung länger, steht Verbrauchern für jeden weiteren Arbeitstag eine Entschädigung von 10 Euro oder 20 Prozent des Monatsentgelts zu - je nachdem, welcher Betrag höher ist."Wer bei der Buchung die Kündigung und die Rufnummernmitnahme gleich mit beauftragt, muss sich um fast nichts mehr kümmern", so Hassa. "Wichtig ist nur, die Bestätigungen von altem und neuem Anbieter aufzubewahren und den Umschalttermin im Blick zu behalten."Günstiger, schneller, besser ausgestattetDer Black Friday bietet Verbrauchern viele Möglichkeiten, ihren Internetvertrag zu optimieren. Der Wechsel in einen günstigeren Tarif ist dabei nur eine Option. Wer mehr Leistung braucht, kann das Rabatt-Event auch für ein Upgrade auf eine höhere Geschwindigkeit nutzen. Ein neuer, aktueller Router hebt zudem das Heimnetz auf ein neues Niveau.Beliebt sind derzeit außerdem Kombitarife, die Festnetz-Internet mit TV- und Streamingdiensten bündeln. Häufig lassen sich bestehende Abos in das neue Paket übernehmen. Neben möglichen Preisvorteilen hat das einen praktischen Effekt: Verträge, die zuvor über mehrere Anbieter verteilt waren, laufen künftig über eine Rechnung.DSLWEB bündelt die besten Black-Friday-AngeboteEin Tarifwechsel kann sich das ganze Jahr über lohnen. Rund um den Black Friday ist die Zahl der Aktionen mit teils hohen Vergünstigungen jedoch besonders groß - so groß, dass der Anbietervergleich schnell unübersichtlich wird.DSLWEB stellt deshalb auch dieses Jahr wieder die besten Black-Friday-Angebote für Festnetz-Internet in einer Übersicht zusammen. Wer tiefer einsteigen will, findet ergänzende Übersichten zu einzelnen Anbietern und Produkten, von den Tarif-Highlights der Telekom bis zu besonders günstigen FRITZ!Box-Angeboten.Darüber hinaus bietet DSLWEB exklusive Deals, bei denen ausgewählte Black-Friday-Angebote durch zusätzliche Vergünstigungen weiter aufgewertet werden, zum Beispiel durch einen speziellen Treuebonus oder Dreingaben wie ein kostenloses Netflix-Abo."Gerade bei älteren Verträgen ist das Sparpotenzial oft beträchtlich", sagt Hassa. "Wer die Kosten über die gesamte Laufzeit vergleicht und den Wechsel jetzt angeht, profitiert vom Black Friday nicht nur einmalig, sondern über Jahre."Die Übersicht zu den Internet-Angeboten rund um den Black Friday 2026 finden Verbraucher unter: https://www.dslweb.de/dsl-black-friday.phpÜber DSLWEBDie Tarifexperten von DSLWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach dem besten Angebot in den Bereichen schnelles Internet, TV und Streaming. Dabei stellt das Verbraucherportal DSLWEB stets die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und bringt durch Marktanalysen und -reports sowie umfangreiche Hintergrundinformationen Transparenz in den Tarifdschungel.Mehr über DSLWEB unter www.dslweb.de/dslweb-wir-ueber-unsPressekontakt:Matthias Bichler+49 (0)711 50 62 30 18m.bichler@dslweb.deDSLWEB ist ein Informationsangebot der Ehninger AG, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart.Original-Content von: DSLWEB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180439/6386361