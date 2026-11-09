© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOApple trotzt dem Tech-Ausverkauf und feiert ein Rekordjahr. Doch ein Analyst warnt vor einem baldigen Ende des Erfolgs.
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Trotz eines allgemeinen Tech-Ausverkaufs verzeichnet Apple ein Rekordjahr mit einem Kursplus von über 27 Prozent seit Jahresbeginn. Während viele KI-gestützte Tech-Unternehmen unter Zweifeln leiden, bleibt Apple an der Wall Street ein Gewinner. Die Investmentbank Daiwa Capital Markets warnt jedoch vor einem Ende dieser Erfolgsserie: Analyst Louis Miscioscia prognostiziert, dass die positive Entwicklung der Aktie nur noch bis April 2027 anhalten dürfe, bevor größere Herausforderungen entstehen.
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DUBAI, UAE and RIYADH, Saudi Arabia, Nov. 9, 2026 /PRNewswire/ -- As MacBook and other Apple devices...
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