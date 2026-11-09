DJ MÄRKTE ASIEN/Moderate Erholung im Technologiesektor nach Ausverkauf

DOW JONES--An den asiatischen Börsen überwiegen am Montag in späten Geschäft die Pluszeichen. Nach dem Ausverkauf der technologielastigen Aktienmärkte in Südkorea, Japan und Taiwan am vergangenen Freitag setzt sich dort die Erholung fort, die bereits zum Wochenschluss im späten Verlauf eingesetzt hatte - wenn gleich die Börsen noch immer heftig unter die Räder gekommen waren. Gestützt wird die Erholung von der Wall Street, die zum Wochenschluss ebenfalls zugelegt hatte. Händler sprechen mit Blick auf die Freitags-Verluste im Technologiebereich von einer übertriebenen Marktreaktion, die nun zum Teil korrigiert werde. Andere charakterisieren die Aufschläge zum Wochenstart lediglich als rein technische Gegenbewegung.

Denn Schlagzeilen über Nvidia verstärken eher den Argwohn gegenüber dem KI-Boom. CEO Jensen Huang steht im Fokus einer Untersuchung durch den Board, die nach Einschätzung von Analysten von Yorkville Ives mindestens mehrere parlamentarische Untersuchungen nach sich ziehen dürfte. Die entscheidende Frage für Anleger sei, ob Huang CEO bleiben werde. Es bestehe eindeutig das Risiko, dass er je nach Ausgang der Untersuchung des Boards abgesetzt werden könnte.

Angeführt wird die Erholung im Technologiesektor von Taiwan, wo der Taiex um 5,4 Prozent zulegt, nachdem die Behörden Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergriffen hatten. Der Leitindex in Taiwan beendet damit eine siebentägige Durststrecke - er brach in der Vorwoche um 12 Prozent ein. Taiwan schließt sich damit Südkorea an, um die Talfahrt heimischer Aktien einzudämmen, die durch den weltweiten Ausverkauf von Werten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ausgelöst worden war. Er brach gemeinsam mit anderen technologielastigen Indizes ein, da der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Sorgen vor strengeren Regulierungen schürte. Dies könnte den Ausbau der KI-Infrastruktur verlangsamen und die Nachfrage nach KI-bezogener Hardware dämpfen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. und MediaTek steigen jeweils um rund 6 Prozent.

In Südkorea klettert der Kospi um magere 0,3 Prozent. Wie in Taiwan hatten die Behörden auch hier am vergangenen Freitag ihre Bemühungen intensiviert, den angeschlagenen heimischen Aktienmarkt zu stützen. Die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix klettern um 1,6 bzw. 2,2 Prozent. Angesichts der heftigen Freitagsverluste sprechen Händler aber lediglich von einer Stabilisierung. Ein Boom bei Speicherchips dürfte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas stützen, aber ein eventueller Rückgang der Chipexporte könnte die Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte 2027 belasten, urteilt Analyst Jin-Wook Kim von der Citigroup.

Japanische Aktien steigen nach dem jüngsten Ausverkauf, der Nikkei-225 legt um 2,8 Prozent auf 59.034 Punkte zu - Maschinenbau- und Finanztitel führen die Gewinner an. Mazda Motor geben nach Zahlenausweis um 3,2 Prozent ab. Mitsui Chemicals (-8,1%) übernimmt den Hersteller von Chipmaterialien JSR für 11 Milliarden US-Dollar.

In China, wo sich die Börsen zuletzt deutlich besser geschlagen hatten - auch gestützt durch Hilfen für den heimischen Halbleitersektor durch Peking - passiert nicht viel. Der HSI in Hongkong klettert um 0,1 Prozent, der Shanghai-Composite um 0,5 Prozent. Die chinesischen Inflationsdaten für Oktober liefern wenig aussagekräftige Signale. Die Erzeugerpreise sind im vergangenen Monat so schnell gestiegen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Steigende Energiepreise trieben die Produktionskosten weiter in die Höhe. Unterdessen verfehlte die Verbraucherpreisinflation die Prognosen, da der Konsum schwach blieb.

Ähnlich wie in China tut sich auch in Australien nicht viel, der S&P/ASX-200 gewinnt 0,1 Prozent. Da hier Technologiewerte keine Rolle spielen, war der Leitindex auch von den jüngsten Marktturbulenzen nicht betroffen. Aktien der ANZ Group fallen um 3,2 Prozent, nachdem die Bank einen Jahresüberschuss über Markterwartung vermeldet hat. Allerdings wurden die Rückstellungen angesichts eines volatileren wirtschaftlichen Umfelds erhöht.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.029,70 +0,1 +3,6 06:00 Nikkei-225 59.033,88 +2,8 - 07:30 Topix 500 (Tokio) 2.993,72 +3,3 +12,5 07:30 Kospi (Seoul) 5.076,54 +0,3 +20,4 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.511,03 +0,1 -4,4 09:00 Shanghai-Composite 3.665,89 +0,5 -7,7 08:00 Straits-Times (Singapur) 5.179,17 -2,2 +11,5 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.091,75 +0,8 -41,1 10:00 KLCI (Malaysia) 1.616,58 -1,2 -3,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:37 % YTD EUR/USD 1,1159 +0,1 1,1143 1,1171 -5,0 EUR/JPY 176,62 +0,1 176,54 176,18 -4,0 EUR/GBP 0,8339 -0,1 0,8344 0,8337 -4,3 USD/JPY 158,28 -0,1 158,45 157,70 +1,0 USD/KRW 1.352,31 -0,8 1.363,64 1.355,64 -6,1 USD/CNY 6,6742 -0,0 6,6760 6,6705 -4,6 USD/CNH 6,6728 -0,0 6,6736 6,6682 -4,3 USD/HKD 7,8405 +0,0 7,8396 7,8377 +0,8 AUD/USD 0,6891 +0,4 0,6863 0,6863 +3,3 NZD/USD 0,5595 +0,9 0,5545 0,5553 -2,8 BTC/USD 74.433,84 +0,5 74.047,20 75.336,87 -15,1 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,52 -0,3 -0,31 90,83 Brent/ICE 97,32 -1,0 -1,00 98,32 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.124,36 +1,4 58,73 4.065,63 Silber 53,01 +2,2 1,14 51,87 Platin 1.554,07 +1,4 20,79 1.533,28 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 09, 2026 00:55 ET (05:55 GMT)

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