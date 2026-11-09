NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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