DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Deepavali geschlossen.

TAGESTHEMA

Das relativ geringe Aufkommen an Naturkatastrophen spielt den Rückversicherern in die Karten. Die Hannover Rück dürfte am Montag ein solides Zahlenwerk abliefern, auch weil sie ein starkes Kapitalanlageergebnis verbucht hat. Ob die Hannover Rück den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht, so wie es die Munich Re bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen vorgemacht hat, ist unklar. Denn das Geschäft ist kein Selbstläufer: Die Branche hat derzeit mit Überkapazitäten und einem schwachen Preisumfeld zu kämpfen.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.617 +4% 17 6.372 Kapitalanlageergebnis 590 +97% 17 300 EBIT 907 +23% 17 738 Ergebnis nach Steuern/Dritten 638 -2% 17 651 Combined Ratio* 85,3 -- 17 80,8

-* Schaden-Rückversicherung

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Auftragseingang 1.500 +9% 15 1.372 Umsatz 1.478 +8% 16 1.366 EBITDA* 264 +14% 16 232 EBITDA-Marge* 17,8 -- 16 17,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 141 +16% 8 121 Ergebnis je Aktie 0,85 +15% 14 0,74

- * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Ceotronics: 0,25 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz September Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro zuvor: +19,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Importe PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.816,00 -0,2 E-Mini-Future S&P-500 7.429,00 +0,4 E-Mini-Future Nasdaq-100 27.086,50 0,0 Topix (Tokio) 3.820,48 +3,0 Hang-Seng (Hongk.) 24.558,04 +0,3 Shanghai-Comp. 3.667,61 +0,5 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 25.820,36 -1,9 DAX-Future 25.848,00 -2,2 MDAX 30.642,23 -0,8 TecDAX 4.005,07 -0,9 SDAX 17.843,71 -1,0 Euro-Stoxx-50 6.170,49 -1,0 Stoxx-50 5.370,47 -0,9 XDAX 25.674,11 -0,6 Dow-Jones 51.285,73 -0,5 S&P-500 7.376,86 +0,3 Nasdaq Composite 24.579,43 +1,1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer zurückhaltenden Eröffnung an Europas Börsen rechnen Händler am Montag. Die erste große Schreckreaktion nach der US-Zwischenwahl sei eingepreist, der gefürchtete KI-Crash ist ausgeblieben. "Es war eine starke, aber reine Sektorrotation", kommentierte ein Händler. Große Signale gibt es zum Wochenstart nicht. Der Brent-Ölpreis notiert leicht im Minus bei 97 Dollar, obwohl die Huthi-Milizen am Wochenende sogar den Saudi-Aramco-Turm in Riad, und damit ein Wahrzeichen in Saudi-Arabien, angreifen konnten. Dies deute nicht auf eine schnelle Problemlösung in der Region, heißt es. Im US-Iran-Krieg sollen derweil Verhandlungen weiter im Hintergrund laufen. Von den Inflationsdaten aus China geht keine Signalwirkung für Europas Börsen aus. Allerdings würden sie im Rückspiegel nur noch einmal die jüngsten Exporterfolge Chinas untermauern, was keine gute Nachricht für deutsche Autobauer sei. Klar im Fokus der Woche stehen die neuen US-Inflationsdaten. Händler sind gespannt auf die Reaktion der Anleiherenditen, da diese zuletzt von der Flucht in "sichere Häfen" angesichts des KI-Einbruchs deutlich gedrückt worden. Mit der politischen Sicherheit der US-Wahlergebnisse im Rücken werde sich dann zeigen, wie hoch die Inflationsprämie bei US-Anleihen ist. Dies dürfte dann bis zum Jahresende die Aktienbewertung prägen. Bei Unternehmens- und Konjunkturdaten ist es zum Wochenstart noch ruhig. Zahlen stehen unter anderem von Gea, Hannover Rück und Unicredit an. Im Blick steht der neue Sentix-Index für die Konjunktur in Deutschland.

Rückblick: Schwach - Der Ausverkauf an den US-Börsen vom Vortag zog auch in Europa die Kurse nach unten. Diese erholten sich jedoch von ihren Tagestiefs, nachdem die Wall Street in einer Gegenbewegung im Plus gestartet war. Die am Vortag drastisch gefallenen Chipwerte machten Boden gut oder stabilisierten sich zumindest. Sie erhielten etwas Unterstützung von Berichten, wonach die EU Chips aus Europa mit einer halben Milliarde Euro fördern will. Damit solle die heimische Chip-Produktion erhöht werden. Infineon sanken um weitere 0,4 Prozent. Am Vortag waren die Titel noch um 8,5 Prozent eingebrochen. ASML stiegen um 2,7 Prozent, für STMicro ging es um 1,5 Prozent aufwärts und BE Semiconductor gewannen 1,8 Prozent. Der Technologiesektor gab um 0,3 Prozent nach und hielt sich damit vergleichsweise gut. Einziger Sektor im Plus waren Reise- und Touristikaktien, die im Schnitt um 0,9 Prozent zulegten. Hier gewannen Air France-KLM nach ihrem Kurssprung vom Vortag weitere 7,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Erneut unter Druck stand die Rheinmetall-Aktie. Sie verlor weitere 3,4 Prozent, nachdem sie in Reaktion auf die Prognosesenkung des Rüstungskonzerns am Donnerstag um gut 16 Prozent abgesackt war. Mit dem Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl seien die Friedensaussichten gestiegen, und die Rüstungsausgaben dürften weltweit gekappt werden, hieß es dazu. Renk gaben um 2,9 Prozent nach. Geschäftszahlen legte aus dem DAX am Freitag Daimler Truck vor. Die Aktie gab um 3,4 Prozent nach. Die Analysten von MWB bezeichneten die Drittquartalszahlen als stark. Umsatz und bereinigtes EBIT seien aber nicht so deutlich gestiegen wie erwartet. Die Auftragseingänge hätten den Konsens verfehlt, insbesondere in Nordamerika, monierten derweil die Analysten Bernstein. Die Aktien der Jost Werke legten um 4,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Prognosen für den Umsatz und den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 angehoben hatte. Leicht positiv für Freenet (+0,4%) werteten Händler den geplanten Aktienrückkauf. Dagegen verloren Stabilus 12 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal war das Unternehmen überraschend ins Minus gerutscht.

USA - AKTIEN

Fest - Die US-Aktien machten am Freitag einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Oktober waren besser als erwartet ausgefallen und lieferten somit der US-Notenbank weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember, die aber weithin erwartet wird. Auch die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich Anfang November überraschend auf, wie der entsprechende Index der Universität Michigan zeigte. Unter den Einzelwerten sprangen Airbnb um 11,7 Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hatte im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Auch Moderna (+5,3%) hat sich ehrgeizigere Ziele gesetzt. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings (-21,3%) seine Prognose gesenkt. Bei Aktien mit KI-Bezug nutzten Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia stiegen um 2,8 Prozent, Advanced Micro Devices um 11 und Intel um 7,7 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückte um 0,5 Prozent vor. Tesla gewannen 4,2 Prozent. Das Unternehmen wird wegen geringer Nachfrage die Produktion des Cybertrucks in seiner Gigafactory in Texas im kommenden Jahr herunterfahren. Mit diesem Schritt soll "Platz geschaffen werden" für eine verstärkte Produktion des selbstfahrenden Cybercabs, schrieb CEO Elon Musk in einem Beitrag auf X am Freitag.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,52 +0,04 10 Jahre 4,86 +0,02

Die überraschend starken Arbeitsmarktdaten nährten Zinserhöhungserwartungen, was die am Vortag gesunkenen Anleiherenditen etwas zulegen ließ. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,86 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr EUR/USD 1,1163 +0,2 0,0020 1,1143 1,1148 EUR/JPY 176,64 +0,1 0,1000 176,5400 176,5400 EUR/CHF 0,9146 +0,1 0,0008 0,9138 0,9139 EUR/GBP 0,8339 -0,1 -0,0005 0,8344 0,8341 USD/JPY 158,23 -0,1 -0,2200 158,4500 158,3400 GBP/USD 1,3384 +0,3 0,0035 1,3349 1,3361 USD/CNY 6,6742 -0,0 -0,0018 6,6760 6,6760 USD/CNH 6,6729 -0,0 -0,0007 6,6736 6,6714 AUS/USD 0,6891 +0,4 0,0028 0,6863 0,6876 Bitcoin/USD 74.301,44 +0,3 254,24 74.047,20 75.656,64

Der Dollar wertete im Gefolge der Anleiherenditen auf. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Euro gab auf etwa 1,1150 Dollar nach.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.115,99 +1,2 50,36 4.065,63 Silber 52,64 +1,5 0,76 51,87 Platin 1.544,74 +0,7 11,46 1.533,28

Beim Gold, das am Vortag als "sicherer Hafen" gefragt war, nahmen Anleger Gewinne mit. Der festere Dollar und die höheren Marktzinsen belasteten zusätzlich. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 4.065 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,94 -1,0 -0,89 90,83 Brent/ICE 97,04 -1,3 -1,28 98,32

Am Ölmarkt setzten die Akteure auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Das Barrel Brentöl tendierte kaum verändert be 98,32 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK ISRAEL

Fast zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat der Präsident des Landes dem ehemaligen Militärchef und Politik-Neuling Gadi Eisenkot den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Die Ankündigung von Präsident Isaac Herzog bedeutet, dass Eisenkot, der die aufstrebende zentristische Yashar-Partei anführt, nun genügend Abgeordnete davon überzeugen muss, seiner Koalition beizutreten. Dabei muss er tiefe Gräben zwischen den israelischen politischen Parteien überwinden, wenn er Benjamin Netanjahu das Amt des Ministerpräsidenten abnehmen will. Netanjahus oberstes Ziel ist es, die Regierungsbildung zu verhindern, damit er - als geschäftsführender Regierungschef - bis zu möglichen Neuwahlen an der Macht bleiben kann.

EZB

Für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen die beiden Kandidaten nun offiziell fest. Wie der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, mitteilte, haben bis zum Ende der Nominierungsfrist am Freitag Klaas Knot, ehemaliger Gouverneur der niederländischen Zentralbank, und der Spanier Pablo Hernandez de Cos ihren Hut in den Ring geworfen.

ZYPERN / RATING

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating Zyperns von "A-" auf "A" erhöht und den Ausblick mit "stabil" bewertet. Der rapide Schuldenabbau des Landes war laut Fitch ein entscheidender Faktor für die Erhöhung.

ACS / HOCHTIEF / TURNER

CS lotet einem Agenturbericht zufolge strategische Optionen für die börsennotierte Hochtief AG aus. Darunter fällt auch eine mögliche Komplettübernahme oder eine Fusion der beiden Unternehmen, wie Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet. Als Teil eines Deals würde ACS dann eine Börsennotierung der US-Tochter von Hochtief, Turner Construction, in New York Erwägung ziehen.

AKZO NOBEL / AXALTA

Die EU genehmigt die Fusion der beiden Unternehmen unter der Bedingung, dass die niederländische Akzo Nobel ihr Geschäft mit Autoreparaturlacken im Europäischen Wirtschaftsraum an einen geeigneten Käufer veräußert.

MITSUI CHEMICALS

will den Halbleitermaterialienhersteller JSR gemeinsam mit der staatlichen Development Bank of Japan (DBJ) für umgerechnet rund 7,9 Milliarden Euro übernehmen.

NVIDIA

Der Board von Nvidia leitet eine Untersuchung ein, weil CEO Jensen Huang möglicherweise das Ziel eines ausländischen Spionageversuchs gewesen sein soll. Hintergrund ist eine Beziehung des Chefs mit einer Managerin, die im Verdacht steht, für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 09, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

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