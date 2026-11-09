VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 09
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BF541080
|464000.000
|63505653.37
|136.8656
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55803141.56
|74.0095
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BQQP9F84
|44400000.000
|4388165223.68
|98.8326
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|2160765754.96
|58.5177
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BYWQWR46
|9850000.000
|662991564.69
|67.3088
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BQQP9G91
|12100000.000
|1196749539.74
|98.9049
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BDS67326
|3448000.000
|238043645.05
|69.0382
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|403673445.89
|70.8199
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|162481435.09
|37.3521
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BMC38736
|87250000.000
|7388288919.52
|84.6795
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|91776037.89
|7.4013
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-06
|IE00BMDKNW35
|45650000.000
|438117065.89
|9.5973
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0000H445G8
|470000.000
|7392609.65
|15.7290
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0002PG6CA6
|87050000.000
|878549344.45
|10.0925
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15705478.28
|21.5144
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000YU9K6K2
|21790000.000
|1451766635.14
|66.6254
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000B9PQW54
|890000.000
|24698413.30
|27.7510
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20972733.15
|28.5343
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0005TF96I9
|720000.000
|14760184.56
|20.5003
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000M7V94E1
|42220000.000
|1689698594.51
|40.0213
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000NXF88S1
|9170000.000
|266693045.14
|29.0832
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000YYE6WK5
|114200000.000
|6173994176.42
|54.0630
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000J6CHW80
|2774000.000
|67890805.75
|24.4740
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|42955197.53
|27.7130
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13725803.51
|26.9133
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-06
|IE0007Y8Y157
|30400000.000
|727830572.68
|23.9418
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000QYDXKV5
|1550000.000
|32306444.86
|20.8429
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000YYVSM16
|5250000.000
|77941930.26
|14.8461
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7420941.45
|18.5524
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-06
|IE000TS4B6Y3
|200000.000
|3511242.53
|17.5562
© 2026 PR Newswire