KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Anchor Energy Partners, eine neue, in Kopenhagen ansässige Investitionsplattform mit dem Schwerpunkt europäische Energieflexibilität und Speicherinfrastruktur, hat heute den Start ihres ersten Fonds, des "Anchor Fund I", mit einem Zielvolumen von 75 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Fonds wird in Batteriespeicher und andere flexible Anlagen in ganz Europa investieren. Dabei zielt er auf einen wachsenden Bedarf ab, der durch den Ausbau erneuerbarer Energien, die beschleunigte Elektrifizierung und den zunehmenden Druck auf die Stromnetze angetrieben wird.

Das europäische Stromsystem verändert sich schneller als das Stromnetz. Wind- und Solarenergie bestimmen mittlerweile während eines immer größeren Anteils von Stunden den Strompreis, während Elektrifizierungs- und Rechenzentren die Nachfrage in die Höhe treiben. Das Ergebnis ist ein System, in dem es immer häufiger zu viel oder zu wenig Strom gibt: Die europäischen Strommärkte verzeichneten im Jahr 2025 insgesamt mehr als 7.800 Stunden mit negativen Großhandelspreisen. Was dem System fehlt, ist Flexibilität - die Fähigkeit, Strom zu speichern, wenn er reichlich vorhanden ist, und ihn freizugeben, wenn er benötigt wird. Batteriespeicher sind derzeit der schnellste Weg, diese Flexibilität zu schaffen. Europa verfügt heute über weniger als 80 GWh installierte Batteriespeicherkapazität, obwohl bis 2050 rund 1.200 GWh benötigt werden.

"Europa hat einen Großteil der schweren Arbeit beim Aufbau der erneuerbaren Energieerzeugung bereits geleistet. Der Engpass liegt nun in der Flexibilität. Doch viele gute Projekte im Mittelstand kommen kaum voran, weil nur wenige Investoren über das entsprechende Kapital und Fachwissen verfügen, um sie zu finanzieren", erklärt Fabian Siegel, CEO und Mitbegründer von Anchor Energy Partners. "Diese Lücke wollen wir schließen. Unser Team hat bereits Batteriespeicher in Deutschland und Finnland errichtet und betreibt sie nun auch. Insgesamt bringt das Team eine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Energieinvestitionen und Anlagenverwaltung mit."

Der Fonds ist auf Chancen ausgerichtet, bei denen der strukturelle Bedarf an Flexibilität, begrenzte Kapitalverfügbarkeit und fundiertes Fachwissen zusammenkommen, um attraktive Investitionen zu schaffen. Mit dem Fonds werden risikominimierte, baureife Anlagen erworben und betrieben. Dabei wird eigene Akquise mit aktiver, datengestützter Anlagenverwaltung kombiniert, um ein differenziertes Portfolio an unverzichtbarer Energieflexibilität und Speicherinfrastruktur in ganz Europa aufzubauen. Anchor arbeitet bereits mit etablierten Entwicklern, Technologieanbietern und Betriebspartnern in ausgewählten europäischen Märkten zusammen. Im Laufe der Zeit beabsichtigt Anchor, in angrenzende Flexibilitätsbereiche zu expandieren, darunter die Zusammenlegung erneuerbarer Energien sowie Energielösungen für Gewerbe und Industrie.

Anchor baut auf der Erfahrung der Gründungspartner in den Bereichen Energieinvestitionen, Handel, Anlagenverwaltung und Strategie auf, gesammelt bei Unternehmen wie Ørsted, Danske Commodities, AIP, Icecreek Energy und der Boston Consulting Group. Unter der Leitung von Fabian Siegel, gemeinsam mit Lasse Helstrup (Investments), Alejandra Huerta (Asset Management), Abhi Chirimar (AI & Technology) und Ludvig Holsteinborg (Operations) hat das Team Fonds im Wert von mehr als 30 Milliarden Euro verwaltet und zahlreiche Plattformen von der Gründung bis zum Exit begleitet - darunter zwei Börsengänge. Außerdem betreibt es bereits Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von mehr als 120 MWh in ganz Europa. Das Team wird von Beratern und Investoren mit Hintergrund in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Technologie und Finanzen unterstützt.

Der erste Abschluss wurde von 2degrees, dem Gründungsinvestor und Miteigentümer von Anchor Energy Partners, sowie von Investoren aus dem breiteren Netzwerk unterstützt. 2degrees wurde von Mikkel Bülow-Lehnsby, Mitbegründer von Urban Partners, ins Leben gerufen. Geleitet wird es von Managing Director Søren Wiberg Holm. Als private Investmentgesellschaft konzentriert man sich auf Unternehmen, die strukturelle Lücken zwischen Angebot und Nachfrage in den Bereichen Energie, Klima und Technologie schließen.

"2degrees investiert in starke Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, allerdings mit hervorragenden Teams und im Einklang mit gesellschaftlichen Interessen. Anchor Energy Partners erfüllt alle drei Kriterien. Wir freuen uns darauf, Anchor Energy Partners auf dem Weg zu einer führenden paneuropäischen Investitionsplattform zu unterstützen - und dabei zu helfen, das Energiesystem aufzubauen, das Europa in Zukunft benötigen wird", so Mikkel Bülow-Lehnsby, Gründer von 2degrees.

UNTERSTÜTZENDE INFORMATIONEN

Über Anchor Energy Partners

Anchor Energy Partners ist eine dänische Investitionsplattform für Infrastruktur im Bereich Energieflexibilität. Das Unternehmen finanziert, errichtet und betreibt Batteriespeicher und damit verbundene flexible Anlagen im europäischen Mittelstand, beginnend mit dem Anchor Fund I. Anchor Energy Partners ApS ist bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde als Verwalter alternativer Investmentfonds registriert. www.anchorenergy.eu

Biografien der Partner

Fabian Siegel, Managing Partner & CEO

Fabian Siegel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Technologie- und Energieunternehmen. Er war Mitbegründer von Delivery Hero, gründete Marley Spoon und führte das Unternehmen an die Börse. 2024 gründete er Icecreek Energy, eine europäische BESS-Plattform.

Lasse Helstrup, Partner, Investments

Lasse Helstrup verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Energie- und Infrastrukturinvestitionen, darunter neun Jahre bei AIP Management, einem von nordischen Pensionskassen unterstützten Infrastrukturinvestor, wo er Investitionen in erneuerbare Energien im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar tätigte.

Alejandra Huerta, Partnerin, Asset Management

Alejandra Huerta verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen Energie, Strom- und Gashandel bei Danske Commodities, der Projektentwicklung bei Ørsted sowie der Strategieberatung für Energieunternehmen bei der Boston Consulting Group.

Abhi Chirimar, Partner, AI & Technology

Abhi Chirimar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von KI- und Handelstechnologien, zuletzt als Chief AI Officer bei Icecreek Energy und davor acht Jahre als CIO von AMJ Singapore.

Ludvig Holsteinborg, Partner, Operations

Ludvig Holsteinborg verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Fondsmanagement und Recht, unter anderem als General Counsel bei The Footprint Firm, als Head of Legal bei North-East Family Office und als Rechtsanwalt bei Accura.

Medienkontakt

Alejandra Huerta, Anchor Energy Partners

alejandra@anchorenergy.eu | +45 91 34 65 40

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar. Der Anchor Fund I steht ausschließlich professionellen Anlegern offen.

Von links nach rechts: Ludvig Holsteinborg (Operations), Abhi Chirimar (AI & Technology), Alejandra Huerta (Asset Management), Lasse Helstrup (Investments), Fabian Siegel (CEO)

Foto: Anchor Energy Partners. Alle Rechte vorbehalten.