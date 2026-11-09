Die Nel-ASA-Aktie steckt seit Jahren in einem massiven Abwärtstrend. Zuletzt gewann die Wasserstoffaktie zwar +2,27% auf 1,98 NOK, notiert aber weiterhin an einer entscheidenden Unterstützungszone. Bullische Divergenzen wecken nun Hoffnung auf eine Gegenbewegung - doch ist der Boden wirklich erreicht? Chartanalyse zu Nel ASA Der Kurs der Nel-ASA-Aktie bewegt sich seit dem Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Aktuell testet die Aktie erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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