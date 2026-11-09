Die SAP-Aktie hat am Freitag -2,3% verloren und notiert bei 210,75 €. Dabei gibt es interessante Neuigkeiten aus dem Geschäft mit staatlichen Auftraggebern. Der Softwarekonzern hat einen langfristigen Vertrag mit dem niederländischen Verteidigungsministerium abgeschlossen und will insgesamt mehr als 20 Milliarden € in souveräne Cloud-Lösungen investieren. Könnte sich daraus ein neuer Wachstumsmotor für SAP entwickeln? SAP sichert sich einen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de