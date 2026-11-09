Die DroneShield-Aktie setzt ihre monatelange Talfahrt fort. Auch heute verliert die Rüstungsaktie weitere -5,10% und steht bei 1,21 AU$. Damit testet sie eine wichtige Unterstützung, während sich der Abstand zum Rekordhoch auf mehr als -80% summiert. Kann hier eine Gegenbewegung starten? Chartanalyse zu DroneShield Seit dem Hoch oberhalb von 6,00 AU$ befindet sich die DroneShield-Aktie in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Inzwischen wurde auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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