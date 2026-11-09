Die Rocket-Lab-Aktie steht nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate an einem Entscheidungspunkt. Am Freitag gewann die Raumfahrtaktie +15,39% dazu und schloss bei 53,07 US$. Zugleich wurde eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiviert. Fällt jetzt auch die letzte Unterstützung? Chartanalyse zu Rocket Lab Im Wochenchart zeichnet sich eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab. Die ansteigende Nackenlinie wurde zuletzt unterschritten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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