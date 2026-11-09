Die SpaceX-Aktie versucht nach dem jüngsten Rücksetzer eine Stabilisierung. Am Freitag stieg der Kurs um +8,62% auf 134,27 US$, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 120,50 US$ gefallen war. Damit steht die Aktie an einem technisch wichtigen Wendepunkt. Folgt nun die Erholung - oder war der Kurssprung nur ein kurzes Aufbäumen? Chartanalyse zu SpaceX Die SpaceX-Aktie hat den Widerstand um 172,00 US$ nicht überwunden und anschließend mehrere Unterstützungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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