Die SK-Hynix-Aktie ist nach ihrem Rekordhoch massiv unter Druck geraten. Allein am vergangenen Freitag brach der Kurs um -10,44% auf 1.132.000 KRW ein. Damit rückt eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Gelingt hier die Stabilisierung - oder folgt die nächste Verkaufswelle? Chartanalyse zu SK Hynix Nach dem Hoch bei knapp 3.000.000 KRW hat die SK-Hynix-Aktie eine ausgeprägte Abwärtsbewegung entwickelt. Dabei wurden mehrere Unterstützungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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