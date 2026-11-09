Nach den Midterms bricht der KI-Trade ein, der Nasdaq 100 erlebt den schwersten Tag seit fünf Jahren. Bemerkenswert ist, was ausbleibt: Weder US-Staatsanleihen noch der Dollar fangen die Flucht aus dem Risiko spürbar auf. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Die Gegenbewegung auf den Ausgang der US-Midterms ließ nicht lange auf sich warten. Am Donnerstag (5.11.) rutschten die Märkte in einen wasserfallartigen Abverkauf: Der Nasdaq 100 verlor 6,4% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust der vergangenen fünf Jahre, der Volatilitätsindex VIX schoss um 70% nach oben. Getroffen wurden vor allem die bisherigen KI-Gewinner. Chipwerte wie Micron, AMD und Marvell büßten an einem einzigen Tag 15 bis 20% ein. Auf der Makroebene hat sich damit das Epizentrum der Schwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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