Safran wächst kräftig und erzielt mit Ersatzteilen und Wartungsdienstleistungen hohe Gewinne. Zwar hat sich die Dynamik zuletzt abgeschwächt, doch die wachsende LEAP-Flotte und steigende Verteidigungsausgaben versprechen dem französischen Luftfahrtzulieferer auch langfristig weiteres Wachstum. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Der Luftfahrtzulieferer Safran wächst zweistellig, getrieben von der weltweit hohen Nachfrage nach Triebwerken, Ersatzteilen und Verteidigungstechnik. Nach den jüngsten Quartalszahlen geriet die Aktie allerdings unter Druck, weil sich das Wachstum im lukrativen Ersatzteilgeschäft verlangsamte. An den langfristig guten Perspektiven hat sich dennoch wenig geändert. Flugzeugtriebwerke müssen über ihre gesamte Lebensdauer regelmäßig gewartet werden. Dabei werden zahlreiche Bauteile ausgetauscht, deren Herstellung hohe technische Anforderungen erfüllen muss. Für Safran ist dieses Geschäft besonders lukrativ. Der französische Konzern gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Triebwerken und Flugzeugausrüstung. Gemeinsam mit GE Aerospace kontrolliert er über das Gemeinschaftsunternehmen CFM International einen großen Teil des Marktes für Antriebe von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Das 50:50-Joint-Venture produziert die Triebwerksfamilien CFM56 und LEAP. Erstere treiben vor allem ältere Airbus-A320- und Boeing-737-Modelle an, während Leap bei den neueren A320neo und Boeing 737 Max zum Einsatz kommt. Zu den Wettbewerbern zählt Pratt & Whitney, an dessen Getriebefan-Triebwerken auch MTU Aero Engines beteiligt ist. Gleichzeitig arbeiten Safran und MTU bei der Entwicklung militärischer Triebwerke zusammen. Daneben liefert Safran Hubschrauber- und Militärtriebwerke, Fahrwerke, Bremsen, elektrische Systeme sowie Navigations- und Verteidigungselektronik. Die Geschäftstätigkeit verteilt sich auf die drei Sparten Propulsion, Equipment & Defense und Aircraft ...

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