Die größte operative Sorge des Sommers verliert an Gewicht. Scout24 zeigt, dass seine neuen Abomodelle funktionieren. Zugleich werden KI-Produkte zunehmend zum Geschäft. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); In unserem Q3-Preview am vergangenen Donnerstag hatten wir bei unserem Musterdepotwert Scout24 mehr Tempo im Privatkundengeschäft gefordert. Die zur Wochenmitte (4.11.) vorgelegten Zahlen liefern die Antwort: Der Umsatz mit Privatabos stieg im dritten Quartal um 10,4%, nach 7,0% im Vorquartal. Erwartet wurden nur rund 8%. Die durchschnittliche Abonnentenzahl erreichte 534.003, rund 16.300 mehr als im Q2. Gegenüber dem Vorjahr fiel das Plus mit 1,4% zwar gering aus. Doch Scout24 verdient zunehmend mehr an jedem Kunden: Der monatliche Umsatz je Abonnent legte um 8,9% zu, nach 3,8% im Q2. Rund 40% der Kunden nutzen bereits die höherwertigen Pakete Pro oder Unlimited. Die neuen Tarife zahlen sich also aus. Auch konzernweit überzeugten die Zahlen. Der Umsatz wuchs um 19,7% auf 198,2 Mio. Euro, organisch um 10,1%. Das operative EBITDA stieg um 15,9% auf 120,8 Mio. Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 21,5% auf 1,09 Euro. Damit wurden die Konsensschätzungen leicht übertroffen. Die berichtete EBITDA-Marge verbesserte sich gegenüber Q2 von 60,2% auf 60,9%. Organisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...