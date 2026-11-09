Berlin (ots) -Der Potsdamer Klimaforscher Ottmar Edenhofer erwartet bei der 31. UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya komplizierte Verhandlungen. Der Direktor und Chefökonom des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung sagte am Montag im rbb24 Inforadio: "Ich glaube, dass das eine schwierige Konferenz werden wird und wir nicht darauf hoffen dürfen, dass es da jetzt zum großen Durchbruch kommt." Kleine Fortschritte seien aber durchaus möglich."Ein Fortschritt könnte sein, dass beim globalen Waldschutz ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird, weil man dort einen Fonds aufsetzt, der Länder anreizen soll, in den Waldschutz zu investieren", so Edenhofer. Die Pläne des Gastgebers Türkei, beim Klimaschutz stärker auf die Elektrifizierung zu setzen, seien "kein schlechtes Ziel, aber zu vage", sagte der Klimaforscher. Denn es sei unklar, mit welchen Technologien dieses Ziel erreicht werden soll.Edenhofer sprach sich außerdem für kleine Kooperationen beim Klimaschutz aus. "Wenn die EU und China sich zusammentun würden und gemeinsam, koordiniert, die Öl- und Gasimporte reduzieren würden, dann hätte das auch Wirkungen auf den Weltmarktpreis und dann würde man wahrscheinlich mit der Elektrifizierung sehr viel schneller vorankommen", erklärte er. "Ich gehe davon aus, dass kleinere Koalitionen, die solche Schritte unternehmen, ein sehr viel realistischerer Weg sind als zu hoffen, dass sich 195 Staaten einstimmig auf Ziele oder Maßnahmen einigen könnten."Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/nvDGzePressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6386378