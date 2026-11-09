Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Batterien ohne Lithium, GPS-Probleme wegen der Artemis 2, Apples Sparkurs, KI-Agenten in Minecraft und das iPhone Duo. Der Abbau von Lithium verbraucht große Wassermengen und führt in ohnehin trockenen Abbaugebieten zu ökologischen Schäden und Wasserknappheit für die Bevölkerung. Zudem werden durch die Aufbereitung dieses kritischen Rohstoffs Böden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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