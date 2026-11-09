NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei dabei, seine Situation fundamental zu verbessern, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Er bleibt daher für die Aktien optimistisch, zumal deren Bewertung gesunken sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007010803
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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