Sein erster KI-Agent Neo ist Geschichte, die Idee dahinter nicht: Snipki-Gründer Jens Polomski erklärt, warum Tool-Hopping Unternehmen schadet und wie er selbst seine Arbeit mit KI-Agenten optimiert. Im Februar war Jens Polomski, Gründer der KI-Wissensplattform Snipki, einer der ersten, der mit Openclaw einen KI-Agenten auf seine E-Mails und weitere Arbeitsaufgaben losgelassen hat. Er baute ein kleines Agenten-Team auf, KI-Agent Neo war ihr digitaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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