Die Politologin Nicole Lemke erklärt im Interview, auf welche Technologie europäische KI-Startups setzen und warum Europa trotzdem nicht auf eigene, große KI-Modelle verzichten sollte. Nicole Lemke beschäftigt sich als Senior Policy Researcher beim Thinktank Interface mit den Schnittstellen zwischen KI-Systemen, Märkten und Governance. Sie leitet Forschung dazu, wie "technische Fähigkeiten, Marktdynamiken und politische Rahmenbedingungen die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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