Mainz (ots) -Mehr Anfragen, mehr Besichtigungen, mehr Verkaufsgespräche und trotzdem bleiben Immobilien unverkauft. Was für viele Makler, Bauträger und Projektentwickler zum Alltag gehört, deutet nach Erfahrung der Advergo Group auf ein grundlegendes Problem hin: Häufig fehlt es nicht an Interessenten, sondern an geeigneten Käufern. Welche Erkenntnisse Mohan Samuel Virmani und Moritz Danckwardt aus dem Austausch mit mehr als 400 Immobilienunternehmen und tausenden Gesprächen gewonnen haben und worauf es beim Immobilienvertrieb tatsächlich ankommt, erfahren Sie hier.Viele Bauträger, Projektentwickler und Immobilienmakler kennen das Problem: Ihre Immobilienangebote erreichen zahlreiche Interessenten, es werden Gespräche geführt und Exposés verschickt, doch die erhofften Verkäufe bleiben aus. Um das zu ändern, setzen viele Unternehmen auf zusätzliche Werbemaßnahmen und versuchen, noch mehr Anfragen zu gewinnen. Dabei übersehen sie häufig, dass nicht jeder Interessent auch als Käufer infrage kommt. Mal fehlt das nötige Eigenkapital, mal passt die Immobilie nicht zu den persönlichen Anlagezielen. Die Folge: Der Vertrieb investiert viel Zeit in Gespräche, die kaum Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss bieten. "Besonders für Bauträger kann das teuer werden. Wenn Wohnungen über Monate nicht verkauft werden, laufen die Finanzierungskosten weiter, während wichtige Einnahmen ausbleiben. Im schlimmsten Fall fehlt dadurch das Kapital, um neue Projekte anzugehen", warnt Moritz Danckwardt, Geschäftsführer der Advergo Group."Genau deshalb ist es so wichtig, nicht einfach möglichst viele Anfragen zu sammeln, sondern gezielt die Menschen anzusprechen, die sich eine Immobilie tatsächlich leisten können und für die das jeweilige Angebot auch interessant ist", ergänzt Mohan Samuel Virmani. Gemeinsam mit Moritz Danckwardt beschäftigt er sich bei der Advergo Group mit der Käufergewinnung und dem Vertrieb von Immobilien. Durch den Austausch mit mehr als 400 Immobilienunternehmen und durch tausende Gespräche mit Marktteilnehmern und potenziellen Käufern haben die beiden Geschäftsführer umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Dabei reicht ihr Einblick von klassischen Bestandswohnungen über Neubau- und QNG-Projekte bis hin zu Denkmalimmobilien, größeren Wohnanlagen und Restbeständen. Trotz der unterschiedlichen Immobilienarten begegnen ihnen immer wieder ähnliche Herausforderungen.Warum der passende Käufer über den Verkaufserfolg entscheidetWelche Interessenten für einen Immobilienkauf infrage kommen, hängt zunächst stark von der angebotenen Immobilie ab. Bei Neubauwohnungen achten Kapitalanleger beispielsweise auf Kaufpreis, Lage, Energieeffizienz, Vermietbarkeit und erwartete Rendite. Handelt es sich um ein QNG-Projekt, können zusätzlich bestimmte Fördermöglichkeiten relevant sein, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Bestandsimmobilien stehen dagegen häufig bestehende Mietverhältnisse, der Zustand des Gebäudes und mögliche Instandhaltungskosten im Vordergrund. Denkmalimmobilien bringen wiederum besondere Anforderungen mit sich, etwa hinsichtlich des Sanierungsumfangs, der langfristigen Vermietbarkeit und möglicher steuerlicher Vorteile, deren individuelle Auswirkungen fachlich geprüft werden müssen.Allerdings entscheidet nicht allein die Immobilienart darüber, ob ein Interessent als Käufer geeignet ist. Auch seine persönlichen Ziele und finanziellen Möglichkeiten spielen eine wesentliche Rolle. Während Eigennutzer vor allem ein Zuhause suchen, betrachten Kapitalanleger eine Immobilie als langfristige Investition. Doch selbst innerhalb dieser Käufergruppe gibt es erhebliche Unterschiede. Manche möchten mit ihrer ersten Wohnung Vermögen aufbauen, andere besitzen bereits mehrere Objekte und suchen gezielt nach einer Ergänzung ihres Portfolios. Entsprechend unterscheiden sich ihre Erwartungen an die Wirtschaftlichkeit und die Beratung. "Wer bereits mehrfach in Immobilien investiert hat, stellt oft ganz andere Fragen als jemand, der sich zum ersten Mal mit einer Kapitalanlage beschäftigt. Darauf muss sich auch die Beratung einstellen", erklärt Mohan Samuel Virmani.Wie unterschiedlich die Voraussetzungen ausfallen können, zeigt sich besonders bei der finanziellen Situation. Ein Interessent mit hohem Jahreseinkommen muss möglicherweise bereits mehrere Kredite bedienen und verfügt kaum über freies Kapital. Ein anderer verdient weniger, besitzt dafür aber beträchtliche Rücklagen und kann eine weitere Immobilie problemlos finanzieren. Deshalb berücksichtigen Mohan Samuel Virmani und Moritz Danckwardt bei der Einschätzung potenzieller Käufer neben Einkommen und Eigenkapital auch bestehende Verpflichtungen, bisherige Immobilieninvestitionen, die Finanzierungsfähigkeit und die konkrete Kaufbereitschaft. Erst daraus lässt sich ableiten, welche Kaufpreisspanne realistisch ist und welches Angebot zu den persönlichen Anlagezielen passt.Wie aus Interessenten tatsächliche Käufer werdenSelbst wenn ein Interessent die finanziellen Voraussetzungen erfüllt und sich für das angebotene Objekt begeistert, ist der Kauf noch längst nicht abgeschlossen. Gerade bei Kapitalanlageimmobilien liegen zwischen der ersten Anfrage und dem Notartermin häufig zahlreiche Gespräche und Abstimmungen. Wirtschaftliche Fragen müssen beantwortet, Finanzierungsmöglichkeiten geklärt und Unterlagen geprüft werden. Hinzu kommen die persönliche Beratung, gegebenenfalls eine Reservierung und schließlich die Vorbereitung der notariellen Beurkundung. "Gerade bei erklärungsbedürftigen Immobilien reicht es nicht, einem Interessenten einfach ein Exposé zu schicken. Entscheidend ist, dass er die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen versteht und einschätzen kann, ob das Objekt tatsächlich zu seinen Anlagezielen passt", erläutert Moritz Danckwardt.Die Advergo Group verbindet deshalb die Käufergewinnung mit der anschließenden Qualifizierung und Vertriebsbegleitung. Dabei greift das Unternehmen nicht ausschließlich auf neue Werbekampagnen zurück, sondern nutzt auch ein über die Jahre aufgebautes Netzwerk aus Kapitalanlegern, von denen einige bereits mehrfach Immobilien erworben haben. Für neue Projekte prüfen die Experten, welche Kontakte aufgrund ihrer bisherigen Investitionen, bevorzugten Regionen, Immobilienarten und Kaufpreisspannen grundsätzlich infrage kommen. So kann ein Anleger, der gezielt Neubauwohnungen bis 400.000 Euro sucht, anders angesprochen werden als jemand, der sich für hochwertige Denkmalimmobilien im Bereich von 600.000 Euro interessiert. Allerdings wird auch bei bestehenden Kontakten die aktuelle finanzielle Situation und Kaufbereitschaft berücksichtigt. Ziel ist es, geeignete Interessenten nicht nur zu identifizieren, sondern sie vom ersten Gespräch bis zur Kaufentscheidung und gegebenenfalls zur notariellen Beurkundung zu begleiten.Praxisbeispiel Berlin: Wie für 18 Neubauwohnungen passende Kapitalanleger gefunden wurdenWie entscheidend die Abstimmung zwischen Immobilienangebot und Käuferprofil sein kann, zeigt ein QNG-Neubauprojekt im Raum Berlin, das die Advergo Group begleitet hat. Das Vorhaben umfasste rund 18 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen etwa 45 und 95 Quadratmetern. Die Kaufpreise lagen zwischen ungefähr 350.000 und 550.000 Euro. Damit richtete sich das Projekt grundsätzlich an Kapitalanleger, allerdings passte nicht jede Wohnung zu jedem Interessenten. Wer beispielsweise 350.000 Euro investieren wollte, brachte andere finanzielle Voraussetzungen und Erwartungen mit als jemand, der eine größere Wohnung für 500.000 Euro ins Auge fasste.Die Advergo Group analysierte deshalb zunächst die Eigenschaften des Projekts. Neben Lage, Wohnflächen und Kaufpreisen berücksichtigten die Experten auch die wirtschaftlichen Perspektiven der einzelnen Wohnungen, ihre mögliche Vermietbarkeit und die relevanten QNG-Aspekte. Auf dieser Grundlage prüften sie, welche Kapitalanleger aus ihrem bestehenden Netzwerk aufgrund ihrer bisherigen Investitionen, bevorzugten Regionen, finanziellen Möglichkeiten und persönlichen Anlageziele zu den jeweiligen Einheiten passten. Statt sämtliche Wohnungen einer möglichst großen Zahl von Interessenten anzubieten, konzentrierte sich die Ansprache auf Käufer, für die das jeweilige Angebot tatsächlich infrage kam.Auf diesem Weg konnten innerhalb von rund zweieinhalb Monaten mehrere Wohnungen verkauft und die entsprechenden Kaufverträge notariell beurkundet werden. "Bei einem solchen Projekt müssen wir nicht möglichst viele Menschen für sämtliche Wohnungen begeistern. Viel wichtiger ist es, herauszufinden, welche Wohnung für welchen Anleger tatsächlich interessant ist. Das spart unnötige Gespräche und erleichtert es, konkrete Kaufentscheidungen herbeizuführen", erklärt Moritz Danckwardt.Praxisbeispiel Düsseldorf: Warum hochwertige Denkmalimmobilien eine andere Käuferansprache erfordernBei einem Denkmalprojekt im Raum Düsseldorf stand die Advergo Group vor einer anderen Herausforderung. Hier suchte das Team Käufer für hochwertig sanierte Wohnungen, die teilweise mehr als 120 Quadratmeter groß waren. Die Kaufpreise begannen bei etwa 500.000 bis 600.000 Euro und lagen bei einigen Einheiten noch deutlich höher. Entsprechend richtete sich das Angebot an einen kleineren Kreis finanzstarker Kapitalanleger, darunter Unternehmer, Ärzte, Geschäftsführer und Führungskräfte. Einige der potenziellen Käufer erzielten Jahreseinkommen von 200.000 Euro oder mehr. Doch selbst ein Einkommen von 250.000 Euro bedeutete nicht automatisch, dass jemand für eine solche Investition geeignet war. Schließlich konnten bereits mehrere Immobilienkredite bestehen oder größere Teile des Eigenkapitals anderweitig gebunden sein.Hinzu kamen die besonderen Anforderungen des Denkmalobjekts. Potenzielle Käufer interessierten sich nicht nur für die langfristige Vermietbarkeit, sondern auch für den Zustand und die Sanierung des Gebäudes sowie mögliche steuerliche Vorteile. Gerade bei Letzteren war eine individuelle Prüfung durch einen Steuerberater wichtig, um einschätzen zu können, welche Vorteile sich im konkreten Fall tatsächlich ergeben könnten. Die Advergo Group sprach gezielt erfahrene Kapitalanleger aus ihrem Netzwerk an und prüfte in ausführlichen Gesprächen, ob die Wohnungen zu deren finanziellen Möglichkeiten und Anlagezielen passten. Auf diese Weise konnten mehrere geeignete Käufer gewonnen und entsprechende Einheiten vermittelt werden.Advergo Group: Was Bauträger und Projektentwickler daraus lernen könnenFür Bauträger und Projektentwickler lohnt es sich, den Vertrieb bereits bei der Planung eines Immobilienprojekts mitzudenken. Denn wer frühzeitig weiß, welche Käufergruppen er erreichen möchte, kann nicht nur die Vermarktung gezielter vorbereiten, sondern auch den späteren Beratungs- und Verkaufsprozess besser organisieren. Gerade bei größeren Wohnanlagen oder schwer verkäuflichen Restbeständen kann das helfen, Verzögerungen zu vermeiden und vorhandene Vertriebsressourcen sinnvoller einzusetzen.Aus dem Austausch mit mehr als 400 Immobilienunternehmen und tausenden Gesprächen wissen Mohan Samuel Virmani und Moritz Danckwardt, dass die Herausforderungen von Projekt zu Projekt unterschiedlich ausfallen. Deshalb verbindet die Advergo Group die Gewinnung neuer Interessenten mit ihrem bestehenden Anlegernetzwerk und begleitet geeignete Käufer durch die weiteren Verkaufsschritte. "Ein erfolgreicher Vertrieb entsteht nicht erst dann, wenn die ersten Anfragen eingehen. Entscheidend ist, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie ein Projekt verkauft werden soll und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen", erklärt Mohan Samuel Virmani.Sie möchten den Vertrieb Ihrer Neubau-, Denkmal- oder Bestandsimmobilien beschleunigen und gezielter passende Kapitalanleger erreichen? Dann sprechen Sie mit den Experten der Advergo Group (https://advergo.de/) und prüfen Sie, wie sich Käufergewinnung, Qualifizierung und Vertrieb für Ihr Projekt zusammenführen lassen.Pressekontakt:Virmani & Danckwardt HoldingAdvergo GroupImmobilienvertriebs- & BeteiligungsgruppeE-Mail: info@advergo.deWebsite: https://advergo.de/Original-Content von: Advergo Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183882/6386420