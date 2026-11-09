Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 12. November 2026 findet in Liechtenstein der Zukunftstag statt. Den Schulkindern der 5. bis 7. Klasse steht ein Tag in einer Arbeitswelt ohne Vorurteile und voller Ereignisse bevor.Im Gegensatz zu den normalen Berufsschnuppertagen liegt beim Zukunftstag der Seitenwechsel im Fokus. Mädchen und Jungen können Einblicke in Berufe erhalten, in denen ihr Geschlecht unterrepräsentiert ist. Dadurch werden sie ermutigt, ihre Berufswahl ohne Einfluss von herkömmlichen Berufsbildern zu treffen.Mehr als ein SchnuppertagDie Entscheidung für einen Beruf ist ein grosser Schritt, der von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Neben den persönlichen Fähigkeiten spielen auch geschlechtsspezifische Vorurteile gegenüber bestimmten Berufen immer noch eine grosse Rolle bei der Berufswahl. Der Zukunftstag bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, andere Berufsfelder kennenzulernen und dabei eigene Interessen und Fähigkeiten zu entdecken. Durch neue Erfahrungen erhalten sie Einblicke in Berufe, die sie bisher vielleicht nicht in Betracht gezogen haben.Seitenwechsel im FokusAuch in Liechtenstein öffnen zahlreiche Betriebe ihre Türen am Zukunftstag. Einige bieten Spezialprogramme an. So können Buben einen Tag lang als Fachmann Betreuung bei der LAK erleben, wie wichtig Teamarbeit in Alters- und Pflegeheimen ist und welche vielfältigen Aufgaben dieser Beruf mit sich bringt. Bei der Intamin Amusement Rides haben Mädchen die Gelegenheit, in die Welt der Achterbahn-Ingenieurinnen einzutauchen. Die Universität Liechtenstein wiederrum bietet ein Programm für Mädchen und Buben gemeinsam an, um Architektur aus der Sicht einer Katze als Bauherrin zu gestalten.Entstehung des ZukunftstagsDen Zukunftstag gibt es bereits seit 26 Jahren. Entstanden ist er aus dem Tochtertag. Er setzt sich für die berufliche Gleichstellung ein und fördert eine offene Berufswahl und Lebensgestaltung. Der Nationale Zukunftstag ist ein Kooperationsprojekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen mehrerer Schweizer Kantone und Städte sowie des Fürstentums Liechtenstein. Weitere Informationen sind auf der Website www.nationalerzukunftstag.ch zu finden.Folgende Liechtensteiner Betriebe sind beim Nationalen Zukunftstag gelistet:Grundprogramm:- Gebr. Hilti AG BauUnternehmung, Schaan- Ivoclar Vivadent AG, Schaan- Kaiser AG, Schaanwald- Labor Dr. Risch, Vaduz- Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, Vaduz- Liechtensteinische Landesverwaltung, Vaduz- Optics Balzers AG, Balzers- Thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG, Eschen- Universität Liechtenstein, VaduzSpezialprojekte für Jungen:- Ein Tag als Fachmann Betreuung, Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, Vaduz- Spurensuche im Labor - Die Welt des Biomedizinischen Analytikers BMA, Labor Dr. Risch, VaduzSpezialprojekte für Mädchen:- Ein Tag als Achterbahn-Ingenieurin, Intamin Amusement Rides, SchaanPressekontakt:Amt für Soziale DiensteAbteilung ChancengleichheitUte MayerT +423 236 60 60info.cg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943474