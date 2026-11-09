Guten Morgen, meine Damen und Herren,die Nervosität an den internationalen Aktienmärkten hat zuletzt deutlich zugenommen. Ein besonders aufschlussreiches Stimmungsbarometer liefern die Put/Call-Ratios an den US-Terminbörsen. Bei den Indexoptionen erreichte das Verhältnis von Verkaufs- zu Kaufoptionen am Freitag einen Wert von 1,26. Es wurden also rund 26 % mehr Puts als Calls gehandelt. Auch der Volatilitätsindex VIX signalisiert mit 25,64 Punkten eine erhöhte Unsicherheit. Bei den Optionen auf Einzelaktien fällt das Bild allerdings weniger pessimistisch aus.



Für antizyklisch orientierte Anleger könnte das eine interessante Ausgangslage sein. Denn erfahrungsgemäß entstehen kräftige Zwischenerholungen häufig dann, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer bereits erhebliche Kursrückgänge befürchtet und sich entsprechend abgesichert hat. Sind viele Anleger pessimistisch positioniert, können bereits leicht positive Nachrichten ausreichen, um eine Gegenbewegung auszulösen. Eine Garantie für steigende Kurse ist das selbstverständlich nicht.



Dabei dürfte die weitere Entwicklung der einzelnen Branchen sehr unterschiedlich verlaufen. Im Technologiesektor rechnen wir zwar ebenfalls mit zwischenzeitlichen Erholungen, sehen deren Potenzial zunächst aber als begrenzt an. Die hohen Bewertungen zahlreicher KI-Schwergewichte und die zunehmenden Zweifel an der Rentabilität ihrer gewaltigen Investitionsprogramme dürften weiterhin für Gegenwind sorgen.



Deutlich zuversichtlicher beurteilen wir die Perspektiven vieler klassischer Industrie-, Energie- und Dienstleistungsunternehmen. Hier sind die Bewertungen vielfach wesentlich moderater, während solide Geschäftsmodelle und verlässliche Cashflows zunehmend an Attraktivität gewinnen. Sollte sich die Umschichtung von hoch bewerteten Technologiewerten in die sogenannte Old Economy fortsetzen, könnte daraus sogar der Beginn einer Jahresendrally entstehen.



Heute konzentrieren wir uns auf ein zusätzliches Auswahlkriterium: echte Insiderkäufe. Gemeint sind Aktienkäufe von Vorständen und Aufsichtsräten beziehungsweise Verwaltungsratsmitgliedern, die mit eigenem Geld und zu regulären Marktbedingungen erfolgen. Steuerbedingte Transaktionen, automatische Aktienzuteilungen oder die Ausübung bereits gewährter Optionen berücksichtigen wir ausdrücklich nicht.



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