Hamburg (ots) -Seit fast einem Vierteljahrhundert prägt Christoph Rüffer das Restaurant "Haerlin" im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Der Feinschmecker würdigt seine außergewöhnliche Kochkunst, seine Beständigkeit und seine unverwechselbare Handschrift.Der Feinschmecker zeichnet Christoph Rüffer, Executive Chef des Restaurants "Haerlin" im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten, als "Koch des Jahres" aus. Seit fast einem Vierteljahrhundert prägt der 53-Jährige die Küche des renommierten Restaurants an der Binnenalster. Im Sommer 2025 wurde seine Arbeit mit dem dritten Michelin-Stern gekrönt. Damit gehört das "Haerlin" zur absoluten Spitze der internationalen Gastronomie."Christoph Rüffer steht für eine Kochkunst, die sich durch höchste Präzision, außergewöhnliche Geschmackstiefe und eine beeindruckende Konstanz auszeichnet," sagt Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker. "Er hat das 'Haerlin' über fast 25 Jahre zu einer kulinarischen Institution gemacht und dabei seine Küche immer weiter verfeinert. Besonders beeindruckt uns, mit welcher Ruhe, Leidenschaft und Konsequenz er gemeinsam mit seinem Team nach Perfektion strebt. Christoph Rüffer ist ein sehr würdiger Koch des Jahres."Konzentration auf das WesentlicheRüffers Küche, die seit 2025 mit drei Michelin-Sternen prämiert ist, zeichnet sich durch handwerkliche Perfektion, exzellente Produkte und eine besondere Raffinesse aus. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Tobias Günther, Chef de Cuisine im "Haerlin", setzt er auf die Konzentration auf das Wesentliche: intensive Aromen, fein abgestimmte Kompositionen und Saucen von außergewöhnlicher Tiefe. Statt auf aufwendige Dekoration setzt das Team auf höchste Präzision und die Qualität der Zutaten.Zu den Kreationen gehören beispielsweise Helgoländer Hummer mit gerahmtem Kohlrabi und Kombu-Beerentee, Felsenrotbarbe mit gegrillter Paprikasabayon und Sauce Pastis sowie Rehrücken mit Hamburger Speck, geräucherter Pistazie und Balsamico-Kirsche. Eine wichtige Rolle spielen dabei immer die Zutaten. Über viele Jahre hat Rüffer ein Netzwerk hervorragender Produzenten und kleiner Lieferanten aufgebaut, zunehmend auch aus der Region rund um Hamburg.Eine außergewöhnliche KarriereSeine Laufbahn begann Christoph Rüffer mit einer Kochlehre im Sheraton Hotel in Essen. Es folgten Stationen bei renommierten Spitzenköchen wie Otto Koch, Harald Wohlfahrt und Claus-Peter Lumpp. Im Sommer 2002 übernahm er die Küche des "Haerlin" im Hotel Vier Jahreszeiten. Noch im selben Jahr verteidigte er den bestehenden Michelin-Stern. Mit Beharrlichkeit, handwerklichem Können und einem eingespielten Team entwickelte er das Restaurant über die Jahre zu einer der ersten Adressen der deutschen Spitzengastronomie.Dabei ist Rüffer trotz aller Auszeichnungen ein Teamplayer geblieben. Gemeinsam mit Tobias Günther, der seit 22 Jahren an seiner Seite arbeitet, setzt er auf eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre und ein kollegiales Miteinander.Großes Porträt in der aktuellen AusgabeIn seiner Ausgabe 12/2026 widmet Der Feinschmecker dem "Koch des Jahres" eine umfangreiche, reich bebilderte Reportage. Darin erzählt Christoph Rüffer von seinen kulinarischen Anfängen, den Menschen, die ihn geprägt haben, und seiner besonderen Verbundenheit mit dem Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Die Leserinnen und Leser erhalten außerdem Einblicke in seine Küche und die Gerichte, die seinen unverwechselbaren Stil ausmachen.Die Ausgabe 12/2026 von Der Feinschmecker erscheint am 9. November 2026.Ein Foto von Christoph Rüffer senden wir gern zu.Weitere Informationen:Zum ausführlichen Porträt über Christoph Rüffer:https://www.feinschmecker.de/geniessen/koch-des-jahres-christoph-ruefferZur aktuellen Podcast-Folge mit dem Koch des Jahres:https://www.feinschmecker.de/podcast/christoph-ruefferÜber den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger,Hedinger Communications GmbH,Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,Fon 040/421011-12,E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6386438