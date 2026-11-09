Berlin (ots) -Am 11. November lädt der Deutsche Ethikrat Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland zu seiner Herbsttagung "Triff den Ethikrat! Eure Vorstellungen vom guten Leben" in Leipzig ein. Etwa 250 Jugendliche präsentieren und diskutieren mit dem Rat ihre Ideen. Die Veranstaltung wird von 10:00 bis 12:30 Uhr live gestreamt und ist in dieser Zeit für die Presse öffentlich."Jungen Menschen gehört die Zukunft - gleichzeitig sind sie aber von politischen Entscheidungen, die diese Zukunft gestalten, ausgeschlossen", betont Cornelia Betsch, Sprecherin für die Tagung im Rat. "Wir möchten wissen, welche Hoffnungen und Ängste sie haben und wie der Ethikrat ihre Interessen stärker in den Blick nehmen kann." "In einer Welt, die von multiplen Krisen und viel Unsicherheit geprägt ist, brauchen wir alle Ideen auf dem Tisch", ergänzt der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Helmut Frister. "Es reicht uns nicht, über junge Menschen zu reden, wir wollen auch mit ihnen reden."Bereits im Herbst 2025 hatte der Rat Jugendliche der damals achten und neunten Klassenstufe zur Mitmach-Aktion "Eure Vorstellungen vom guten Leben - Was zählt, wer zählt und wer zahlt was?" aufgerufen. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler deutschlandweit haben daraufhin ihre kreativen Ideen zum Thema eingereicht. Zwölf Klassen wurden schließlich ausgewählt, ihre Beiträge in Leipzig zu präsentieren und mit den Ratsmitgliedern darüber ins Gespräch zu kommen."Von Kurzfilmen, Poetry-Slam, Kunstwerken und Songs bis hin zu Gedankenexperimenten - die Vielfalt ist beeindruckend", sagt Jutta Allmendinger, stellvertretende Sprecherin im Rat für die Tagung. Inhaltlich reichen die Beiträge von der Rolle von KI für das Lebensglück über die Schule der Zukunft, Leistungsdruck oder die Gleichberechtigung der Geschlechter bis hin zur Frage der Verantwortung für andere. "Ein großes Dankeschön schon jetzt an alle Jugendlichen, die sich so engagiert eingebracht haben und nach Leipzig kommen werden", so Allmendinger. "Wir freuen uns auf euch!"AblaufDer Tag beginnt mit einem musikalischen Auftakt von HAVET (fka. Mimi & Josy). Nach der Präsentation und Würdigung der Schülerbeiträge haben die Teilnehmenden unter dem Motto "Schülerinnen und Schüler beraten den Ethikrat" Gelegenheit, mit einzelnen Ratsmitgliedern in den Austausch zu gehen. Abschließend diskutieren die Jugendlichen gemeinsam mit Fernsehmoderatorin Nadine Hadad und einigen Ratsmitgliedern über die ethischen Fragen, die in den Beiträgen der Schülerinnen und Schüler angesprochen werden.Öffentlicher und nicht öffentlicher TeilDie Veranstaltung wird von 10:00 bis 12:30 Uhr im Livestream auf der Website des Deutschen Ethikrates (www.ethikrat.org/live) übertragen. In dieser Zeit sind Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich eingeladen, der Tagung auch vor Ort in Leipzig beizuwohnen. Im Anschluss an das Vormittagsprogramm können in der Mittagspause bis 13:30 Uhr noch Interviews mit Jugendlichen, Ratsmitgliedern oder auch Moderatorin Nadine Hadad geführt werden.Schülerinnen und Schüler, die dafür eine entsprechende Einverständniserklärung haben, sind mit einem roten Punkt auf ihrem Namensschild markiert. Bitte achten Sie darauf, nur diese Jugendlichen für Einzelporträtaufnahmen und Einzelinterviews anzusprechen. Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nur auf allgemeinen Bildaufnahmen vorkommen.Um einen geschützten Rahmen zu bieten, ist der Programmteil am Nachmittag für die Presse geschlossen. Außer den Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften wird kein Publikum an der Veranstaltung vor Ort teilnehmen.Herbsttagung des Deutschen Ethikrates"Triff den Ethikrat! Eure Vorstellungen vom guten Leben"Wann: 11. November 2026, 10:00 - 12:30 Uhr (Pause: 12:30 - 13:30 Uhr)Wo: Universität Leipzig, Paulinum, Augustusplatz 10, 04109 Leipzigund online auf www.ethikrat.org/liveProgramm: www.ethikrat.org/veranstaltungen/tagungen/eure-vorstellungen-vom-guten-lebenTeilnehmende Schulen und Einrichtungen- Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Filderstadt- Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Berlin-Lichtenberg (drei Klassen)- Johanna-Moosdorf-Schule, Leipzig- Kinder- und Jugendhaus BOLLE, Berlin-Marzahn- Königin-Luise-Gymnasium, Erfurt- Kosmos-Schule, Berlin-Lichtenberg- Lyonel-Feininger-Gymnasium, Halle (Saale)- Otto-Kühne-Schule Godesberg, Bonn- Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Berlin-Pankow- Ursulaschule, OsnabrückPressekontakt:Katrin ArnholzDeutscher EthikratJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49/30/20370-246Fax: +49/30/20370-252E-Mail: presse@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42978/6386434