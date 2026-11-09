Bottighofen (ots) -"Nachhaltig", "umweltfreundlich" oder "klimaneutral": Mit solchen pauschalen Begriffen dürfen Hotels seit dem 27. September nur noch werben, wenn sie das belegen können. Wie Urlauber trotzdem erkennen, ob ein Hotel wirklich etwas tut oder doch nur Greenwashing betreibt, verrät euch / Ihnen mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Ein Hotel zu finden, das hundertprozentig nachhaltig arbeitet, ist gar nicht so einfach, sagt Nina Hammer von HolidayCheck.O-Ton 1 (Nina Hammer, 30 Sek.): "Weil durch die neue EU-Richtlinie jetzt ja auch ganz viele Nachhaltigkeitssiegel in der Hotellerie nicht mehr zulässig sind. Und gerade deswegen sind Erfahrungen anderer Gäste ein guter Anhaltspunkt, weil die beschreiben zumindest mal in den Bewertungen, wie sehr sich ein Hotel im Bereich Nachhaltigkeit engagiert. Das ersetzt natürlich kein Zertifikat. Aber dennoch gibt es Betriebe, die sich wirklich für Nachhaltigkeit einsetzen - und zwar so, dass es Urlauber deutlich wahrnehmen und honorieren, in Form von Gästebewertungen."Sprecher: In denen kann man nachlesen, wie umweltfreundlich Urlauber ihr Hotel einschätzen, ob es die lokale Wirtschaft unterstützt und auch die Kultur des Landes vermittelt.O-Ton 2 (Nina Hammer, 29 Sek.): "Und darüber hinaus berichten dann viele, was ihnen noch positiv und negativ aufgefallen ist. So vom solarbeheizten Pool über Plastik- und Einwegprodukte, Ladestationen für E-Autos, das geht dann bis hin zu den regionalen Produkten am Buffet. Die Urlauber nehmen hier schon ganz viele Details wahr, vielleicht nicht immer mit der Nachhaltigkeitsbrille, aber bei über Tausenden von Bewertungen setzt sich dann doch ein Bild zusammen, das aussagen kann, wie sehr sich ein Hotel letztlich engagiert."Sprecher: Dabei zählen auch kleine, nicht immer unbedingt hundertprozentig perfekte Maßnahmen, die allerdings ernstgemeint sein sollten.O-Ton 3 (Nina Hammer, 19 Sek.): "Und das können auch kleinere und günstigere Häuser leisten. Zum Beispiel die Möglichkeit, auf die Zimmerreinigung zu verzichten oder Fahrräder kostenlos auszuleihen oder auch Handtücher einzusparen. Und deshalb stehen in unserem Ranking nicht nur Luxushotels, sondern auch Häuser der Mittelklasse mit Doppelzimmern um die 130 Euro."Sprecher: Am besten also schon beim Buchen aufs Thema Nachhaltigkeit achten - und zwar konkret auf zwei Dinge:O-Ton 4 (Nina Hammer, 23 Sek.): "Erstens: Bei Siegeln hinschauen, ob eine unabhängige Prüfung dahintersteckt oder der Staat das Siegel vergibt. Das ist zum Beispiel der Fall beim österreichischen Umweltabzeichen. Und zweitens die Gästebewertungen zum Thema Nachhaltigkeit auf Hotelportalen wie HolidayCheck filtern. Denn auch wenn ein Hotel kein Siegel hat, kann es dennoch durch dauerhaftes und konsequentes Engagement überzeugen."Mehr zu den sehr gut bewerteten Hotels und wie die Übersicht entsteht, gibt es online auf holidaycheck.de. Und da kann man natürlich auch gleich seinen nächsten Traumurlaub buchen.Pressekontakt:Nina HammerLeitung Unternehmenskommunikation+49 172 147 5161nina.hammer@holidaycheck.comRegine von KamekeSenior Public Relations Managerin+49 151 281 04848regine.vonkameke@holidaycheck.comLea StraubPublic Relations Managerin+49 151 257 78219lea.straub@holidaycheck.comOriginal-Content von: HolidayCheck AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106995/6386433