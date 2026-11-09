Berlin (ots) -Die dunkle Jahreszeit hat es ganz schön in sich: Sturm, Regen oder Schnee und Glätte können vor allem jenen zu schaffen machen, die zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit müssen. Die Gefahr wegen schlechter Witterung einen Unfall zu erleiden, steigt dann drastisch: Fast 12.700 meldepflichtige Wegeunfälle von Fußgängerinnen und Fußgängern gab es aufgrund von rutschigen Böden, Schnee, Glatteis oder Regen allein im Jahr 2025, so Zahlen der gesetzlichen Unfallversicherung. Worauf Beschäftigte achten sollten, um auch im Winter sicher zur Arbeit zu kommen, weiß Helke Michael.Sprecherin: Nässe, Schnee und Eis sorgen im Winter für erhöhte Rutsch- und Unfallgefahr. Besonders gefährdet sind alle, die zu Fuß oder mit dem Rad zum Arbeitsplatz unterwegs sind oder im Freien arbeiten. Minimieren kann man das Risiko eines Sturzes vor allem mit dem richtigen Schuhwerk, so Olaf Mewes vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, kurz IFA.O-Ton 1 (Olaf Mewes, 14 Sek.): "Sohlen sollten rutschhemmend und profiliert sein. Und zusätzlich helfen Überzieher aus Mikrofaser. Bei besonders vereisten Flächen helfen Spikes, die man unter den Schuhsohlen befestigen kann. Diese versenken sich im Eis und geben so einen besseren Halt."Sprecherin: Wenn möglich, sollten Sie nur auf geräumten und gestreuten Wegen unterwegs sein und sich Zeit für den Weg zur Arbeit nehmen, denn...O-Ton 2 (Olaf Mewes, 11 Sek.): "Wer ängstlich und in Hektik läuft, der läuft auch unsicher. Fußgänger und Fußgängerinnen sollten bewusst langsamer laufen, kleinere Schritte setzen und mit dem ganzen Fuß auftreten."Sprecherin: Und helle Kleidung tragen, um besser gesehen zu werden, denn neben Glätte ist auch Dunkelheit ein großes Problem im Winter.O-Ton 3 (Olaf Mewes, 33 Sek.): "Noch besser ist retroreflektierendes Material an der Kleidung zu befestigen. Auf diese Weise werden Menschen aus bis zu 140 Meter Entfernung gesehen, bei dunkler Kleidung erst ab 25 Meter. Fluoreszierendes Rot, Orange und Gelb sorgen bei Tageslicht oder in der Dämmerung für eine besonders gute Sichtbarkeit. Bei Dunkelheit und ohne äußere Lichtquellen kann man Leuchtelemente, zum Beispiel LEDs, an der Kleidung anbringen. Die Rundumsichtbarkeit ist ebenfalls bei allen Lichtverhältnissen wichtig. Rundumsichtbarkeit bedeutet, dass die Person von allen Seiten deutlich wahrgenommen wird."Sprecherin: Sollte man auf dem Weg zur Arbeit doch mal stürzen, steht man unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.O-Ton 4 (Olaf Mewes, 14 Sek.): "Diese übernimmt die Kosten der Heilbehandlung und gegebenenfalls der anschließenden Rehabilitation. Deshalb ist es wichtig, nach einem Sturz bitte sofort eine Durchgangsärztin oder einen Durchgangsarzt aufzusuchen und den Arbeitgebenden zu informieren."Seien Sie also in den kommenden Wochen vorsichtig, vor allem, wenn Sie zu Fuß zur Arbeit unterwegs sind. Planen Sie mehr Zeit für Ihren Arbeitsweg ein und tragen Sie das passende Schuhwerk. Mehr Infos gibt's im Netz unter dguv.de. (https://www.dguv.de/de/index.jsp)Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)presse@dguv.de030-13001-1414Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6386431