Mainz (ots) -Das Aleppo-Zimmer im Berliner Pergamonmuseum ist die älteste bekannte, vollständig erhaltene Wandvertäfelung aus dem Osmanischen Reich. Nach aufwendiger Restaurierung wird es im Juni 2027 wieder öffentlich zugänglich sein. Ein Filmteam hat die Restaurierung begleitet - und ist auch nach Syrien gereist, zum Haus Wakil, aus dem das Aleppo-Zimmer stammt. Die Doku "Das Vermächtnis von Aleppo - Das Pergamonmuseum und der Wiederaufbau Syriens" ist ab Donnerstag, 19. November 2026, im ZDF-Streaming-Portal zu sehen und am Sonntag, 22. November 2026, um 0.35 Uhr im ZDF-Programm.Die Malereien des Aleppo-Zimmers erzählen von der Vision eines toleranten, friedlichen Syriens, es vermischen sich islamische und christliche Motive mit Einflüssen aus Persien und anderen Kulturen. Wie aber steht es heute, zwei Jahre nach dem Sturz des Assad-Regimes, um die religiöse Freiheit und das Zusammenleben der Ethnien? Was ist aus der Vision von einst geworden? In Aleppo ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft groß, zugleich sorgen jedoch Anschläge auf Christen und militärische Angriffe auf kurdische Viertel für neue Spannungen. Ist das friedliche Miteinander der Religionen und Ethnien, das im Aleppo-Zimmer zum Ausdruck kommt, nur eine schöne Utopie oder doch eine realistische Perspektive für die Zukunft?KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dasvermaechtnisvonaleppo) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressepreview für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten: "Das Vermächtnis von Aleppo - Das Pergamonmuseum und der Wiederaufbau Syriens" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/exclusiv/video1/das-vermaechtnis-von-aleppo).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6386449