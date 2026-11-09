Bad Berka (ots) -
Bereits zum 13. Mal konnte die Zentralklinik Bad Berka Studierende der Friedrich-Schiller-Universität in Jena zum Praxiskurs "Chirurgie PUR" begrüßen. Die Veranstaltung bot den künftigen Medizinern die Möglichkeit, sechs verschiedene chirurgische Fachdisziplinen kennenzulernen. Schwerpunkt dieses Tages war das eigene Arbeiten, z. B. Nähen, Bohren, Anlegen von Drainagen und minimal-invasive Techniken. Die Teilnehmer bekamen dabei wertvolle Tipps von Chef- und Oberärzten.
Die Teilnehmer erhielten z. B. auch Einblicke in die Chirurgie von Gallenblase und Leber, in die minimal-invasive Chirurgie an der Wirbelsäule, Naht- und Knotentechnik, Einnähen von Herzklappen und Mikrochirurgie. Geübt wurde an speziellen OP-Objekten wie Kartoffeln, Kokosnüssen, Gummibärchen, Tierorganen und Präparaten aus dem 3D-Drucker.
Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.de
Pressekontakt:
Zentralklinik Bad Berka
Anke Geyer | Medien und Kommunikation
T. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.de
Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6386460
Bereits zum 13. Mal konnte die Zentralklinik Bad Berka Studierende der Friedrich-Schiller-Universität in Jena zum Praxiskurs "Chirurgie PUR" begrüßen. Die Veranstaltung bot den künftigen Medizinern die Möglichkeit, sechs verschiedene chirurgische Fachdisziplinen kennenzulernen. Schwerpunkt dieses Tages war das eigene Arbeiten, z. B. Nähen, Bohren, Anlegen von Drainagen und minimal-invasive Techniken. Die Teilnehmer bekamen dabei wertvolle Tipps von Chef- und Oberärzten.
Die Teilnehmer erhielten z. B. auch Einblicke in die Chirurgie von Gallenblase und Leber, in die minimal-invasive Chirurgie an der Wirbelsäule, Naht- und Knotentechnik, Einnähen von Herzklappen und Mikrochirurgie. Geübt wurde an speziellen OP-Objekten wie Kartoffeln, Kokosnüssen, Gummibärchen, Tierorganen und Präparaten aus dem 3D-Drucker.
Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.de
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