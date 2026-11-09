DAX Prognose für Montag, 09.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 26.148 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte direkt mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das Tageshoch. Es ging von hier aus in Richtung Süden. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich eine kleine Entlastungsbewegung ein, die aber direkt nachfolgend wieder abverkauft worden ist. Die Schwäch hat bis zum Nachmittag angehalten. Zwar konnte sich der DAX bis zum Xetra Schluss wieder etwas erholen, die Gewinne wurden nachbörslich wieder abgegeben. Der DAX ging bei 25.681 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (06.11.2026) 5 Aktien im Plus, 35 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Siemens Energy Aktie an, die sich um 3,92 Prozent verteuerten, Hochtief gewann 3,12 Prozent, RWE legte um 1,02 Prozent zu.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell im Erholungsversuch: Nach einem schwachen Wochenschluss (25.681 Punkte) startet der Index am Montagmorgen bei 25.770 Punkten und testet unmittelbar den 1h-SMA20.

Charttechnische Wegmarke: Erst ein bestätigter Stundenschluss über 25.748 Punkten ebnet den Weg zur Erholung Richtung 25.957/25.977 Punkte (SMA200 - SMA50). Scheitert der Ausbruch, drohen Abgaben bis 25.494 Punkte.

Sentiment im Extrembereich: Der CNN Fear - Greed Index ist auf 22 Punkte ("Extreme Fear") gefallen - historisch ein Indikator für eine überverkaufte Lage und ein erhöhtes Potenzial für eine technische Gegenbewegung.

DAX Rückblick: Deutliche Abgaben zum Wochenausklang

Der DAX ging am Freitagmorgen bei 26.148 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte unmittelbar zu Beginn das Tageshoch bei 26.153 Punkten. Eine frühe Entlastungsbewegung zum Xetra-Start verpuffte zügig, woraufhin sich der Abwärtsdruck bis in den Nachmittag fortsetzte. Zwar konnte sich das deutsche Börsenbarometer bis zum Xetra-Schluss (25.820 Punkte) leicht stabilisieren, gab die Gewinne nachbörslich jedoch wieder ab und beendete die Handelswoche bei 25.681 Punkten.

Die Marktbreite spiegelte den Druck wider: Per Xetra-Schluss notierten lediglich 5 Werte im Plus, während 35 Aktien Abschläge verzeichneten.

Top-Werte: Siemens Energy (+3,92 - Hochtief (+3,12 - RWE (+1,02 %)

Flop-Werte: DHL Group (-4,84 - Hannover Rück (-4,44 - Münchener Rück (-4,14 %)

Tagesrange im Rückblick (Punkte)

Kennzahl 05.11. (Ist) 06.11. (Erwartet) 06.11. (Ist) Tageshoch (TH) 26.710 26.256 26.153 Tagestief (TT) 26.199 25.777 25.622 Xetra-Schluss 26.325 - 25.820 Tagesschluss (22:00 Uhr) 26.206 - 25.681 Tagesrange 511 Punkte - 531 Punkte

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